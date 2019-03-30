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Запись Взлетел Ил-112 В! перенесена в личный блог модератором.

Великоросс перенес эту запись 30.03.2019 12:34

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Комментарий модератора: "Отсутствует источник"

Авиация

Взлетел Ил-112 В!

  •  © cdni.rt.com

30 марта в 12:12 с аэродрома Воронежского авиазавода взлетел ИЛ-112 В.

«Самолет Ил-112 В взлетел с аэродрома, он пробудет в воздухе 45 минут», — сказал источник. Ил-112 В сделает три круга над Воронежем.

«Самолет выполнит „коробочку“ в сопровождении Ил-114. Потом пройдет над полосой ВАСО [Воронежского акционерного самолетостроительного общества] на высоте 50 метров для имитации посадки. Затем уйдет на второй круг, еще раз пройдет над полосой. Посадка состоится на третьем круге», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что полет выполняется на скорости около 250 км/ч.

Он добавил, что вначале взлетел самолет-лаборатория Ил-114 производства компании «Радар ММС», предназначенный для отработки в полете радиоэлектронного оборудования, выполнения радиолокационной, фото- и тепловизионной съемки. Самолет Ил-114 сопровождает Ил-112 В в его первом полете.

Источник отметил, что новым военным самолетом управляет летчик-испытатель ПАО «Ильюшин» Герой России Николай Куимов. Собеседник напомнил, что первый полет Ил-112 В проходит накануне 125-летия со дня рождения авиаконструктора Сергея Ильюшина.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. По заявленным тактико-техническим характеристикам, он будет способен перевозить до 5 тонн груза. Турбовинтовой Ил-112 В предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения.

Первый полет самолета продлился 40 минут, в 12:53 Ил-112 В приземлился.

  •  © tass.ru

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Ил-112В, ВАСО, Воронеж
  • Нет аватара mrrhyde
    30.03.1912:36:24

             

    #1118930
  • exhausted1987 exhausted1987
    30.03.1912:44:14

    Наконец-то!

       

    #1118931
  • Нет аватара silicoid
    30.03.1913:24:29

    Великолепная новость!

    Поздравим коллектив ОКБ и Завода с рождением нового самолета.

    #1118943
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    30.03.1913:31:13

    Ура, товарищи! Думаю, можно на какое-то время закрепить эту новость.

    #1118947
  • Комментарий удален
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    30.03.1913:34:54

    Видео (качество не ахти):

    ©Видео с youtube.com

    ©Видео с youtube.com

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Holso Stitchred~13:35 30.03.19
    #1118950
  • Комментарий удален
  • Нет аватара vlTepes
    30.03.1913:40:14

    Ура!Реально нужный самолет, причем не только для замены Ан-26, но и для замены Ан-24 (там где они остались, поскольку итальянцы и канадцы не смогли в бодайбо).

    В грузопассажирском варианте — идеальное средство для Якутии и прочих северов.

    #1118953
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