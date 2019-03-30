30 марта в 12:12 с аэродрома Воронежского авиазавода взлетел ИЛ-112 В.

«Самолет Ил-112 В взлетел с аэродрома, он пробудет в воздухе 45 минут», — сказал источник. Ил-112 В сделает три круга над Воронежем.

«Самолет выполнит „коробочку“ в сопровождении Ил-114. Потом пройдет над полосой ВАСО [Воронежского акционерного самолетостроительного общества] на высоте 50 метров для имитации посадки. Затем уйдет на второй круг, еще раз пройдет над полосой. Посадка состоится на третьем круге», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что полет выполняется на скорости около 250 км/ч.

Он добавил, что вначале взлетел самолет-лаборатория Ил-114 производства компании «Радар ММС», предназначенный для отработки в полете радиоэлектронного оборудования, выполнения радиолокационной, фото- и тепловизионной съемки. Самолет Ил-114 сопровождает Ил-112 В в его первом полете.

Источник отметил, что новым военным самолетом управляет летчик-испытатель ПАО «Ильюшин» Герой России Николай Куимов. Собеседник напомнил, что первый полет Ил-112 В проходит накануне 125-летия со дня рождения авиаконструктора Сергея Ильюшина.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. По заявленным тактико-техническим характеристикам, он будет способен перевозить до 5 тонн груза. Турбовинтовой Ил-112 В предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения.

Первый полет самолета продлился 40 минут, в 12:53 Ил-112 В приземлился.