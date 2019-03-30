Ил-112 В подняли в воздух российские турбовинтовые двигатели производства «ОДК-Климов»

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30 марта с взлетно-посадочной полосы ВАСО в воздух поднялся новейший Российский легкий транспортный самолет Ил-112 В. Но стоит обратить внимание не только на разработку новейшего самолета, но и на то, что в воздух его подняли новейшие российские двигатели ТВ7-117СТ, разработанные в корпорации ОДК компанией «ОДК-Климов».

Как порталу «Сделано у нас» сообщили в пресс-службе ОДК, в ходе полета двигатели отработали штатно.

«Разработка двигателя ТВ7-117СТ — это важнейшая программа ОДК и авиационной отрасли в целом, — говорит генеральный директор АО „ОДК“ Александр Артюхов. — Создан новейший турбовинтовой двигатель для военно-транспортной и региональной авиации».

Новейший двигатель позволит России развивать производство в сегменте небольших турбовинтовых самолетов. Например, модификация ТВ7-117СТ-01 будет использована на региональном пассажирском самолете Ил-114, и заменит двигатели ТВ7-117С и 127H, производства Pratt & Whitney.

В составе силовой установки работает воздушный винт АВ-112 разработки ПАО «НПП Аэросила». Винт обладает большой производительностью и позволяет увеличить лобовую тягу.





© Фото из открытых источников

Мощность нового двигателя составляет 3100 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме — 3600 л.с. Двигатель один из самых экономичных в своем классе.

Производство двигателя осуществляется в широкой кооперации предприятий ОДК, которая кроме АО «ОДК-Климов» включает АО «ММП им. В. В. Чернышева», АО «ОДК-СТАР» и т. д. При производстве двигателя используются исключительно произведенные в России комплектующие детали и узлы.

Фото предоставлены пресс-службой ОДК.