«Пермские моторы»: С небес на землю





© Роман Ковригин/Сделано у нас

После развала Союза промышленность нашей страны начала свой тяжелый переход на рыночные рельсы. Начало этот нелегкий переход и Пермское государственное предприятие «Моторостроитель», попутно расколовшись на множество кусков, и превратившись в «Пермские моторы», производитель турбореактивных двигателей для авиации вдруг осознал, что собственно авиация в новой реальности отчего-то никому не нужна. Наши пассажирские лайнеры активно вытеснялись заграничными самолетами, а армия, стремительно теряя былую мощь, кое-как обходилась советскими запасами авиадвигателей.

И «Пермским моторам» пришлось «спуститься с небес на землю» — эта метафора, прозвучавшая из уст Генерального конструктора «ОДК-Авиадвигатель» Иноземцева Александра Александровича, очень емко и лаконично характеризует ситуацию в которую тогда попал завод.

В попытках спасти предприятие, и найти свое место под рыночным солнцем, руководители завода (в частности, Юрий Евгеньевич Решетников) обратились в Газпром, который тогда возглавлял Рем Вяхирев. Рем Иванович поверил в возможности пермяков, несмотря на то, что у них тогда не было никаких компетенций в области наземных промышленных газотурбинных установок.



Цех сборки ГТУ на «Пермских моторах"

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Первый контракт на поставку ГТУ пермяки заключили с Тюменьтрансгаз — крупнейшим газотранспортным предприятием ОАО «Газпром». Пермские моторостроители предложили компании разработать ГТУ для газотранспортных нужд. Готовой установки у пермяков еще не было, её только предстояло создать. Установка была готова через полтора года и оказалась лучше чем те, которые работали в компании. У неё был лишь один недостаток. В помещениях компрессорных станций, в которых старые установки заменяли на новые, стало холодно. Все потому, что старые установки неплохо нагревались в процессе работы, обогревая помещение, а пермские, ввиду высокого КПД и иной конструкции, тепла излучали мало :)



Установка Д-30ЭУ-1 ГТУ-2.5 МВт

© Роман Ковригин/Сделано у нас

В середине сентября пермяки произвели уже тысячную ГТУ , большую часть из которых приобрел Газпром. Сегодня пермские установки работают на таких стратегических магистральных газопроводах, как «Северный поток», «Бованенково-Ухта» и «Ухта-Торжок», в скором времени заработают в составе «Силы Сибири», «Северного потока-2» и «Южного коридора».



Установка ПС-90ГП-25 для Газпрома

© Роман Ковригин/Сделано у нас

ГТУ производства «Пермских моторов» используются не только для перекачки газа. Их можно применять для выработки электроэнергии, для переоборудования и оснащения ТЭС. Например, четыре газотурбинных энергетических агрегата ГТА-25, в основе которых — высокоэффективные промышленные двигатели ПС-90ГП-25 уже сейчас используют при реконструкции Сакской ТЭЦ в Крыму .

Мобильные энергетические установки серии «Урал» на базе пермских ГТУ производят в «ОДК-Авиадвигатель» здесь же в Перми. Эти установки могут использовать попутный нефтяной газ в качестве топлива, что помогает решить проблему его утилизации и существенно уменьшить объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Напомню, раньше попутный нефтяной газ попросту сжигался. Установки Урал-4000 и Урал-6000, построенные на основе авиационного двигателя Д-30 работают на многих месторождениях Сургутнефтегаза , Лукойла и других.



Установка ПС-90ГП-1 ГТУ-12 МВт

© Роман Ковригин/Сделано у нас

К счастью, тяжелые времена отступили. Производство ГТУ позволило сохранить в Перми основные компетенции в производстве турбореактивных авиадвигателей, и сегодня многие осколки «Моторостроителя» объединены под крышей Объединенной Двигателестроительной Корпорации. Завод снова вернулся в небо, востребован двигатель ПС-90, в тесной кооперации с другими заводами ОДК идет разработка новейшего ПД-14 , модернизируется производство, реконструирован испытательный стенд на Загородной Испытательной Станции (ЗИС), идет подготовка к новому рывку вверх — производству двигателя ПД-35.

Впрочем, как говорится, нет худа без добра. Благодаря пермским ГТУ и их высокому КПД сэкономлены колоссальные объемы газа, а страна не зависит от импорта в таком важном для экономики страны вопросе как наша газотранспортная система. А ведь это далеко не только экспорт, газ в наших домах появляется тоже благодаря ей, и большая эффективность системы делает газ дешевле и для нас с вами.

Вот такая, немного грустная, но очень поучительная история. История о том, что никогда нельзя сдаваться, что даже в сложной ситуации есть выход, и что иногда приходится спускаться с небес на землю, усмирив на время собственную гордость, что бы когда-то, переждав непогоду, взмыть на новую высоту.