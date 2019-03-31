Волгограднефтемаш отгружает оборудование для строящегося в Омске катализаторного завода

В ОАО «Волгограднефтемаш» полным ходом идет отгрузка крупной партии емкостного оборудования для катализаторного завода, строящегося в Омске в рамках проекта ПАО «Газпром нефть» по созданию масштабного производства каталитических систем на основе отечественных технологий, которое обеспечит независимость нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежных поставщиков

Договор на поставку более сорока аппаратов диаметром до 3,6 метров из высоколегированной стали был заключен весной прошлого года. Для его реализации в сборочном цехе предприятия был построен специальный стенд для испытания перемешивающих устройств, которыми комплектуются емкостные аппараты.

Отгрузка оборудования в адрес ООО «Газпромнефть-Каталитические системы» началась в конце прошлого года. Вся партия изготовленного оборудования будет доставлена заказчику в апреле текущего года.

Строительство катализаторной фабрики, которое «Газпром нефть» ведет в Омской области, предполагается завершить в 2021 году. Ранее озвучивался 2020 год. Мощность нового производства составит 21 тыс. тонн катализаторов в год: 6 тыс. тонн катализаторов гидрогенизационных процессов и 15 тыс. тонн катализаторов каталитического крекинга.

Катализаторная фабрика спроектирована по принципу полного технологического цикла. Для контроля качества предусмотрены собственная аналитическая лаборатория и инженерный центр, в составе которого уже действует первая в России пилотная установка каталитического крекинга.

Новые катализаторы «Газпром нефть» разрабатывает в сотрудничестве с российскими научно-исследовательскими институтами. Компании принадлежит 35 патентов на катализаторы и технологии их производства, еще 19 заявок находятся на рассмотрении.

ОАО «Волгограднефтемаш» — российский производитель технологического оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности. Предприятие выпускает реакторы, колонны, сепараторы, емкости, теплообменники, нефтяные насосы, трубопроводную арматуру и др. На заводе работает 4,5 тыс. человек.