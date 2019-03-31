Экскаваторы UMG на автомобильном ходу КАМАЗ с дизельным двигателем «Евро-5»

Как сообщила пресс-служба предприятия Группы Компаний UMG, являющейся однимиз лидеров машиностроительной отрасли в Российской Федерации по производству строительной, дорожной и техники специального назначения, во второй половине 2018 года тверской производитель техники UMG перешел на выпуск моделей одноковшовых экскаваторов на автомобильном ходу E195A, E195ARH, которые являются многоцелевыми землеройными машинами, предназначенными дляразработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I…IV категорий, погрузки и разгрузки грунтов, сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов, а так же выполнения других работ в том числе планировочных в условиях промышленного, городского, сельского, транспортного и мелиоративного строительства, на новом шасси КАМАЗ (КамАЗ-43118), оснащенных дизельным двигателем экологического класса «Евро-5».

Экскаватор оснащается наклонно-поворотным устройством, представляющим собой механизм, устанавливаемый на место крепления штатного ковша, предназначенный для упрощения работы и повышения производительности экскаватора с возможностью неограниченного вращения на 360° и способностью фиксироваться в различных плоскостях с наклоном до 40°.

Машина может оснащаться сменными видами оборудования (гидромолот, гидробур, крюковая подвеска, грейфер погрузочный, грейфер копающий, бревнозахват, специальные захваты под различные материалы).

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Экскаваторная надстройка оснащена двигателем Deutz мощностью 67 кВт. Шасси с колесной формулой 6×6 и механическая КПП, с 10 скоростям вперед и 2-мя скоростями назад, обеспечивает высокую проходимость в сложных дорожных условиях.

Максимальная глубина копания, мм 5635

Емкость ковша по SAE, м³ 0,80 / 0,65

Наибольшая глубина копания, м 5,00 / 5,64

Наибольший радиус копания, м 8,5 / 9,11