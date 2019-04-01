Новые почтовые вагоны доставляют посылки из Китая на Урал

16 новых почтовых вагонов выполнили первые маршруты из Екатеринбурга. «Они доставят около 480 тонн грузов адресатам в Москву и Волгоград», — сообщает пресс-служба Свердловского филиала ФГУП «Почта России».

После тестирования на небольшие расстояния, новые вагоны войдут в состав почтового поезда Москва-Владивосток через Екатеринбург — по этому пути идет растущий китайский посылочный трафик.

Напомним, в 2018 году был открыт новый железнодорожный маршрут доставки из Китая на Урал: каждый день почта из Гонконга приходит морем во Владивосток, а оттуда — в Екатеринбург.

За последние 10 лет — это самое существенное обновление парка техники в филиале Почты России.

«Вагоны отличаются большей вместимостью (40 тонн почты — в два раза больше прежних) и обеспечены электронной системой управления, которая позволяет отслеживать их техническое состояние в режиме реального времени. Служебное помещение оборудовано кондиционером и микроволновкой», — рассказали в пресс-службе.

Срок службы таких вагонов — 40 лет (против 28 лет у предыдущих моделей).