Дровоколы от компании «Завод Прайд»

Как сообщила пресс-служба компании «Прайд» (ПК «Прайд» является производитем буровых установок для вертикального и горизонтального бурения (компания осуществляет поставки буровых установок зарубеж, в том числе в страны дальнего зарубежья (ОАЭ, Великобритания, Венгрия), мини-погрузчиков, мини-экскаваторов, а также дровокольных комплексов и оборудования для завинчивания свай), «Завод Прайд» освоил выпуск усовершенствованной модели дровокольного комплекса на колёсном шасси Зверь М3-М мощностью 7,5 кВт (усилие 9 тонн), который способен колоть дрова длиной до 650 мм, со скоростью 3-4 секунды без перегрева, чему способствует установленный на дровокол маслоохладитель. ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/-cQSmoak9D8

Автономную работу дровокола обеспечивает бензиновый двигатель и гидроцилиндр.

На дровокол возможна установка стола, имеется возможность оснастить гидроподнятием ножа, гидравлической лестницей и опорной лапой.

Предыдущие модели дровоколов, выпускаемые предприятием:

Зверь М3 Гибрид мощностью 5,5 кВт и способностью колоть дрова длиной 850 мм

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/psW1LCTnI2o

«Зверь М3» со способностью колоть дрова длиной 650 мм

Дровокол «Напарник» без двигателя, подцепляемый к валу отбора мощности трактора и способный колоть драва длиной 500 мм

Дровокол «Медведь» с бензиновым двигателем 15 л.с. и электродвигателем, способный колоть дрова длиной 650 мм.

Дровокол «Медведь» 15 Тонн, способный колоть дрова длиной 850 мм

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/aEJNnZ-VBLA