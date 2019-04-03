Ижорские заводы приступили к изготовлению опытных образцов манифольда и донной опорной плиты

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, приступили к изготовлению опытных образцов манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой в рамках реализации проекта Минпромторга РФ по производству подводных добычных комплексов.

В торжественной церемонии закладки опытных образцов манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой приняли участие представители компаний-заказчиков и руководители Ижорских заводов. В рамках закладки была проведена сварка первого продольного шва донной опорной плиты.

Размеры конечного изделия — донной опорной плиты составят: длина — 12,6 метров, ширина — 12,8 метров, высота — 11 метров, вес — 152 тонны. Размеры конечного изделия — манифольда с интегрированной защитой: длина — 28 метров, ширина — 12,8 метров, высота — около 5 метров, вес — 90 тонн.

На сегодняшний день предприятие выполнило всю техническую подготовку производства. Ожидаемый срок готовности к испытаниям манифольда и донной опорной плиты — 31 августа 2019 года. В сентябре 2019 года состоятся совместные испытания конечных изделий.

В августе 2018 года Ижорские заводы заключили договор с АО «СПМБМ «Малахит» на выполнение составной части опытно-конструкторских работ на изготовление и испытания опытных образцов манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой в рамках реализации Государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы». Государственный заказчик — Министерство промышленности и торговли России.

Подводный добычный комплекс (ПДК) представляет собой единую систему подводной добычи углеводородов, которая состоит из ряда технологических компонентов, в том числе подводной фонтанной арматуры, системы управления и газосборных трубопроводов. Газ от скважин поступает к манифольду и далее по основному газопроводу на берег на установку комплексной подготовки газа к транспортировке.

Манифольд — это устройство, собирающее в себя и распределяющее потоки углеводородов, добываемых со скважин посредствам устьевого оборудования ПДК и транспортирующее их на береговой технологический комплекс по подводному трубопроводу. Манифольд включает в себя трубопроводы различных диаметров, запорно-регулирующую арматуру, контрольно-измерительные приборы, которые в комплексе закреплены на одном основании, рассчитаны на высокое давление и соединены по определенной схеме. Потребность российских нефтегазовых компаний в элементах подводных добычных комплексов очень велика, при этом на сегодняшний день доля импорта этой продукции составляет около 90%. К участию в реализации проекта по изготовлению ПДК на отечественных производственных мощностях привлечен целый ряд российских компаний.

Для Ижорских заводов, имеющих серьезный опыт изготовления оборудования ответственного назначения, участие в программе «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы» Минпромторга РФ дает возможность внести весомый вклад в развитие отечественной промышленности, а также открывает перед предприятием перспективы по выходу на новые рынки.

Ижорские заводы — одно из старейших промышленных предприятий России, основанное в 1722 году по указу Петра I. Сегодня Ижорские заводы — это современное машиностроительное предприятие, проектирующее и изготавливающее оборудование для объектов использования атомной энергии, химического и нефтяного машиностроения.

Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) — одна из ведущих компаний тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и сервисном обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основным акционером и финансовым партнером группы ОМЗ является Газпромбанк (Акционерное общество).