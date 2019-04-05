Строители уложили дюкер через протоку Пчелиная, преодолев последнюю водную преграду в пойме Амура.

После реализации проекта подводный переход магистрального нефтепровода (ППМН) станет самым протяженным на всей трубопроводной системе Восточная Сибирь — Тихий океан. Длина дюкера (подводная часть трубы) на Пчелиной — 622 метра. Разделенный на три плети, его уложили в траншею в последних числах марта, поставив тем самым точку в строительно-монтажных работах на всем комплексе подводного перехода через реку.

Подводный переход через Амур — это 34,5 километра поймы реки. Сюда входят и линейная часть, и девять водных преград, в том числе самая протяженная — основное русло реки.

В октябре прошлого года ООО «ЦУП ВСТО» (дочернее общество ПАО «Транснефть») завершило укладку дюкера через Амур. В месте перехода ширина реки составила более 2,5 километра. Чтобы разработать подводную траншею, строителям потребовалось более полугода напряженного труда. Для проведения дно-углубительных работ были привлечены специальные суда-земснаряды.

О масштабе сделанного говорят объемы вынутого грунта. Под водой была разработана траншея глубиной до девяти, а местами и 14 метров.

При планировании работ на подводном переходе строители обязаны были учитывать множество факторов, в том числе сезонность схода ледяного покрова и крутой берег Амура, способного преподнести во время разлива неприятные сюрпризы. Поэтому все наземные объекты — камеры пуска-приема средств очистки и диагностики, узлы запорной арматуры — еще на стадии проектирования были вынесены на безопасную высоту, с учетом возможного подъема реки.

Несмотря на опережение графика, строители продолжают наращивать темпы по укладке сваренного трубопровода в траншею. Коррективы вносит установившаяся в регионе строительства ППМН положительная дневная температура: теплая погода приближает паводок.

Как только завершится укладка трубопровода, на ППМН начнется период гидроиспытаний и внутритрубной диагностики. Это позволит ввести в эксплуатацию надежный и экологически безопасный объект.

Справка

Резервная нитка подводного перехода ВСТО-2 через Амур считается одной из самых протяженных на магистральных нефтепроводах России — 34,5 километра. Это ширина пойменной части реки в месте перехода, которая в период разлива скрывается под водой. Кроме основного русла имеется также восемь малых водных преград. Строительство резервной нитки подводного перехода через Амур повысит эксплуатационную надежность трубопроводной системы ВСТО-2.