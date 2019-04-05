Студенты МГУ выиграли самый престижный в мире турнир по программированию

Команда из московского университета второй год подряд победила на международной олимпиаде по программированию ICPC. Студенты МГУ опередили конкурентов из MIT, Токийского и Варшавского университетов за несколько минут до конца соревнований

Команда Московского государственного университета им. Ломоносова второй год подряд победила на международной олимпиаде по программированию ICPC. В тройку призеров также вошли студенты Московского физико-технического института и Высшей школы экономики — у сборных обоих вузов «бронза». Всего в финальной стадии соревнований участвовали 10 команд из России.

«Золото» также получили Массачусетский институт технологий (MIT), Университет Токио и Университет Варшавы. Это традиция ICPC: медали каждого достоинства получают по четыре команды, но звание чемпиона мира — одна.

«Фаворитом в этом году многие считали команду MIT, у них был очень сильный состав», — рассказал Forbes координатор по взаимодействию с университетами компании JetBrains Филипп Торчинский. По его словам, до последнего момента за титул с МГУ отчаянно боролись не только MIT, но и университеты Варшавы и Токио: «Несколько команд решили восемь задач, MIT и японская команда — девять, но за две минуты до окончания времени команде МГУ удалось правильно решить десятую задачу — это сделало их лидерами». Победа за несколько минут до «падения флажка» — уже фирменный стиль МГУ: в 2018-м россияне одержали победу в таком же стиле.

За Россией остается мировой рекорд по количеству чемпионских титулов за всю историю соревнований, проводимых с 1977 года. Команда Университета ИТМО выигрывала их семь раз. Еще четыре раза побеждали студенты СПбГУ. Из зарубежных команд по три победы на счету Стэнфорда и Шанхайского транспортного университета.

В этом году ИТМО занял лишь 17-е место. Это можно объяснить сменой команды — состав был полностью обновлен. Китайские команды, в последние годы претендовавшие на золотые медали, не получили наград по той же причине. Процесс смены составов регулярен: правила запрещают участвовать в финальном этапе больше двух раз и студентам старше 25 лет.

«В целом, соревнование весьма консервативное, академическое и чтит традиции, но одновременно с этим поддерживает постоянную связь с индустрией», — описал Forbes прикладное значение олимпиады секретарь международного оргкомитета ICPC, председатель жюри финала ICPC в регионе Северная Евразия, тьютор факультета информационных технологий и программирования ИТМО Роман Елизаров. Из сменяющихся факторов он отметил обновление набора языков и инструментов разработки: «Например, в 2018 году в финале чемпионата мира участники впервые получили возможность использовать язык программирования Kotlin, созданный компанией JetBrains».

Победители олимпиады ICPC работают в Google, «ВКонтакте» (например, Николай Дуров), JetBrains и других международных компаниях. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Язык Kotlin, разработанный в JetBrains выпускниками ИТМО, принят как один из языков программирования в Google.

История турнира

International Collegiate Programming Contest — старейший, крупнейший и самый престижный в мире чемпионат по спортивному программированию. Соревнование проводится ежегодно с 1977 года. Долгое время в чемпионате соревновались исключительно команды университетов из США и Канады, позднее стали приглашать студентов и из других стран. Российские студенты участвуют в чемпионате с 2000 года. За 19 лет они побеждали 13 раз. Финал турнира в 2020 году пройдет в России — в МФТИ.

Все призеры ICPC получают денежную премию: команда чемпионов — $15 000, золотые медалисты — по $7500, серебряные — по $6000, бронзовые — по $3000. Согласно правилам, в каждой команде может быть по три человека, в распоряжении которых один компьютер. Финальный поединок длится пять часов. Побеждает та команда, которая решит наибольшее число задач за минимальное время. Чемпионат ICPC проводился под эгидой компании IBM с 1977-го. С 2018 года в роли глобального спонсора выступает JetBrains. Также привлекаются другие спонсоры, обеспечивающие проведение региональных турниров и финала.