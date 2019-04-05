ФГУП «СибНИА им. С.Чаплыгина» передало документацию на самолет «Байкал» в Улан-Удэ

ФГУП «СибНИА им. С.Чаплыгина» передал документацию на цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС («Байкал») на Улан-Удэнский авиационный завод, сообщил научный руководитель Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.Чаплыгина во вторник.

«Передана документация на завод в Улан-Удэ», — сказал он.

Он отметил, что первые серийные машины должны быть выпущены до конца текущего года, «но если это будет 2020 год, это будет хорошо».

Он также сообщил, что в конструкцию шасси самолета были внесены изменения, поскольку первоначально установленное там арочное шасси «не показало себя».

И отметил, что уже поступил заказ на 200 воздушных судов из Якутии.

ФГУП «Сибирский НИА им. С.А.Чаплыгина» в соответствии с госконтрактом с Минпромторгом разрабатывает линейку перспективных самолетов для местных и региональных авиалиний.

ТВС-2ДТС — легкомоторный самолет, разработанный СибНИА на замену Ан-2. Его планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ. Одним из требований к самолету является возможность посадки на грунтовые взлетно-посадочные полосы, а также воду и лед.

До 2025 года Улан-Удэнский авиационный завода планирует поставить для нужд региональной авиации до 200 таких машин.

Цельнокомпозитный самолет летает со скоростью до 300 км/ч (быстрее Ан-2 на 100 км/ч), дальность увеличилась с 1,2 тыс. км до 2 тыс. км. Грузоподъемность увеличилась на 1 тонну — до 2,5 тонны.

СибНИА реализует программу ремоторизации Ан-2 и разработки перспективных легких многоцелевых самолетов с 2011 года.