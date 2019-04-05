Добавить статью
Фотофакты

В Москве завершена проходка первого тоннеля до станции метро «Мичуринский проспект»

  •  © Фото из открытых источников

В Москве на юго-западном участке Большой кольцевой линии завершилась проходка правого перегонного тоннеля метро длиной 1463 метра от станции «Проспект Вернадского» до станции «Мичуринский проспект». Новый тоннель построен китайской компанией CRCC с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) ZTE6250 «Полина».

Это уже третий тоннель Большой кольцевой линии, построенный в этом году, и первый тоннель метро, построенный в столице китайским подрядчиком. В настоящий момент специалисты CRCC ведут строительство ещё 4-х тоннелей Большой кольцевой линии метро.

Фото vk.com/razvitie_metro_msk

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Москва, метро, Большая кольцевая линия
  • Нет аватара alex_uns
    05.04.1914:19:37

    Может и в Питере китайцам строить метро?

        — смеющийся китаец

    #1120468
    • A_SEVER A_SEVER
      05.04.1914:31:39

      Может и в Питере китайцам строить метро?
      Боюсь с Вашим руководством города даже китайцы не помогут.

      Важно ведь не только кто строит, но и кто и как организует сам процесс строительства.

      #1120470
    • Денис Звягенцев Денис Звягенцев
      05.04.1916:45:26

      Китайцам надо было строить Зенит-Арену

      #1120510
  • Нет аватара elron
    05.04.1914:22:33

    с одной стороны, хотелось бы чтобы всё метро строили сами. а с другой --- с китайскими железнодорожниками никто не сравнится. что по скорости, что по качеству.

    #1120469
    • A_SEVER A_SEVER
      05.04.1914:37:07

      хотелось бы чтобы всё метро строили сами

      В Москве сейчас такой объём метростроения, что своих специалистов не хватает.

      Одновременно с стадии строительства 3 новых линии метро, плюс отдельные станции на действующих линиях — даже во времена Советского Союза такого не было!

      #1120473
      • Игорь Brick
        05.04.1914:58:18

        Нерезиновая бесконтрольно растет сейчас, как на дрожжах. Во времена СССР были большие ограничения на ее рост.

        #1120476
        • A_SEVER A_SEVER
          05.04.1915:09:44

          Во времена СССР были большие ограничения на ее рост
          Площадь и население Москвы:

          1920 год — 233,9 кв.км — 1 млн 27 тысяч человек

          1989 год — 1071,9 кв.км — 8 млн 875 тысяч человек

             

          #1120479
      • Иван Чубов Иван Чубов
        05.04.1919:26:12

        у нас полдюжтны городов с метростроем… очередной распил бабла…

        #1120535
        • Нет аватара malikszh
          05.04.1919:46:41

          Если не строит скажете роспил ничего не делает и делает опять роспил

          #1120537
          • Иван Чубов Иван Чубов
            05.04.1922:05:02

            Ошибаетесь… я ЗА санкции против немецких, Канадских производителей щитов… Я за то чтобы подрядчиками в таком деле (не забыаем это объект гражданской обороны) ТОЛЬКО российские компании… нанимающие россиян (граждан РФ) и платящие в РОССИЙСКИЙ бюджет налоги…

            #1120570
        • A_SEVER A_SEVER
          05.04.1920:27:16

          у нас полдюжтны городов с метростроем
          И как много региональных метростроителей имеют современные ТПМК и способны в сжатые сроки выполнить большой объём работ?

          Казметрострой (который уже работал в Москве и к работе которого были претензии).

          Кто ещё?

          #1120553
          • Нет аватара alex_uns
            05.04.1920:33:18

            Метрострой Питер, БамТоннельСтрой Красноярск. Только не надо про претензии к БТС. Там кажется проблемы с грунтами были. Обычное дело в любом тоннельном строительстве.

            Отредактировано: alex_uns~20:51 05.04.19
            #1120555
          • Иван Чубов Иван Чубов
            05.04.1922:07:00

            все решаемо… ДЕНЬГИ в стране есть…

            #1120572
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,