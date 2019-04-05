В Москве завершена проходка первого тоннеля до станции метро «Мичуринский проспект»
В Москве на юго-западном участке Большой кольцевой линии завершилась проходка правого перегонного тоннеля метро длиной 1463 метра от станции «Проспект Вернадского» до станции «Мичуринский проспект». Новый тоннель построен китайской компанией CRCC с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) ZTE6250 «Полина».
Это уже третий тоннель Большой кольцевой линии, построенный в этом году, и первый тоннель метро, построенный в столице китайским подрядчиком. В настоящий момент специалисты CRCC ведут строительство ещё 4-х тоннелей Большой кольцевой линии метро.
Фото vk.com/razvitie_metro_msk
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