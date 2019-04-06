Очередной Як-130 доставлен в Беларусь

На прошлой неделе военно-транспортный самолет Ил-76МД доставил учебно-боевой самолет Як-130 на Лидский аэродром. Поставка предназначена для ВВС и войск ПВО Республики Беларусь. Приходит самолет, как видно на фото, в разобранном виде. После выгрузки его перемещают в технико-эксплуатационную часть, где происходит его сборка.

О том, что Беларусь будет получать новые самолеты, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков заявил еще в декабре 2018 года в ходе интервью для РИА новости: «В рамках реализации контракта с корпорацией „Иркут“ поставка третьей четвёрки Як-130 для вооруженных сил Беларуси спланирована в марте 2019 года». Ранее он отмечал, что современные истребители повысят возможности белорусской армии по защите войск и объектов от ударов с воздуха, а также обновят парк авиатехники.