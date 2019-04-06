Восточный военный округ получил с начала года около 120 отремонтированных танков Т-80

Около 120 новых современных танков поступило в войска Восточного военного округа с начала текущего года. Танковые подразделения получили на вооружение модернизированные танки Т-80.

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© ic.pics.livejournal.com Танк Т-80БВ из состава 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской дважды Краснознамённой бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (Камчатка), 2018 год (с)

Боевые машины усилили общевойсковые объединения округа, дислоцированные в Амурской и Сахалинской областях, Приморском крае.

Поступившая техника за счет установленного современного оборудования, в том числе многоканальных прицелов наводчика, стабилизаторов вооружения, приборов наблюдения ТВН-5, радиостанций, а также модульной динамической защиты значительно повысит эффективность применения танковых подразделений при решении учебно-боевых задач.

Скорей всего, речь идет о модификации Т-80БВМ. Модернизация включает в себя установку многоканального прицела наводчика «Сосна-У», включающего в себя визирный, тепловизионный, дальномерный каналы, а также канал управления ракетой. На танк установлена 125 мм пушка 2А46М-4, доработанный газотурбинный двигатель ГТД-1250, стабилизатор вооружения 2Э58 и прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5. Повышение командной управляемости танка Т-80БВ обеспечивается установкой ультракоротковолновой радиостанции Р-168-25У-2 «Акведук» и введены мероприятия по уменьшению расхода топлива. Механизм заряжания доработан под размещение БПС С-1 и С-2. Для защиты от огня противника машина оснащена противокумулятивными решётчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты «Реликт». Усовершенствована ходовая часть, получившая гусеничные ленты с параллельным шарниром.