Полный цикл производства лекарств от ВИЧ запущен в московском технопарке «СТРОГИНО»

Получив право на осуществление полного цикла производства — от научно-исследовательских разработок до выпуска готового препарата, — «АЗТ ФАРМА К.Б.» создала на территории технопарка «СТРОГИНО» полноценную площадку для внедрения новых технологий и выпуска готовых лекарственных средств в соответствии с международным стандартом GMP (Good Manufacturing Practice; Надлежащая производственная практика).

Полный цикл производства на собственной площадке позволяет «АЗТ ФАРМА К.Б.» сохранять приемлемый уровень отпускных цен на продукцию и укладываться в жесткие сроки производства препаратов.

В декабре 2017 года правительство РФ приняло постановление о необходимости обеспечить население качественными отечественными препаратами, в том числе и против ВИЧ-инфекции. «АЗТ ФАРМА К.Б.» сегодня обеспечивает 83 субъекта Российской Федерации препаратами собственного производства в рамках централизованных закупок согласно положениям Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

«АЗТ ФАРМА К.Б.» — первый в России разработчик и производитель антиретровирусных препаратов, в том числе комбинированных. Эти лекарства препятствуют развитию вируса иммунодефицита человека. «Преимущество наших лекарств перед аналогами — в минимуме побочных эффектов, — говорит заместитель генерального директора компании Богдан Бровченко. — Препараты высоко эффективны, назначаются в том числе и ВИЧ-инфицированным беременным женщинам для снижения риска передачи вируса ребенку, применяются у пациентов с сочетанными инфекциями, рекомендуются пациентам старше 50 лет и с риском сердечно-сосудистых инфекций. Также эти лекарства применяются для профилактики заражения ВИЧ».

Компания «АЗТ ФАРМА К.Б.» располагает новейшим технологическим оборудованием, ее лаборатории оснащены современной контрольно-аналитической аппаратурой. Все стадии производственного процесса, а также сырье и материалы проходят строгий контроль.

Мощностей компании «АЗТ ФАРМА К.Б.» достаточно, чтобы закрыть потребность всех субъектов РФ в эффективных и безопасных отечественных препаратах для терапии ВИЧ-инфекции.