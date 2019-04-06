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Производство

Полный цикл производства лекарств от ВИЧ запущен в московском технопарке «СТРОГИНО»

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Получив право на осуществление полного цикла производства — от научно-исследовательских разработок до выпуска готового препарата, — «АЗТ ФАРМА К.Б.» создала на территории технопарка «СТРОГИНО» полноценную площадку для внедрения новых технологий и выпуска готовых лекарственных средств в соответствии с международным стандартом GMP (Good Manufacturing Practice; Надлежащая производственная практика).

Полный цикл производства на собственной площадке позволяет «АЗТ ФАРМА К.Б.» сохранять приемлемый уровень отпускных цен на продукцию и укладываться в жесткие сроки производства препаратов.

В декабре 2017 года правительство РФ приняло постановление о необходимости обеспечить население качественными отечественными препаратами, в том числе и против ВИЧ-инфекции. «АЗТ ФАРМА К.Б.» сегодня обеспечивает 83 субъекта Российской Федерации препаратами собственного производства в рамках централизованных закупок согласно положениям Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

«АЗТ ФАРМА К.Б.» — первый в России разработчик и производитель антиретровирусных препаратов, в том числе комбинированных. Эти лекарства препятствуют развитию вируса иммунодефицита человека. «Преимущество наших лекарств перед аналогами — в минимуме побочных эффектов, — говорит заместитель генерального директора компании Богдан Бровченко. — Препараты высоко эффективны, назначаются в том числе и ВИЧ-инфицированным беременным женщинам для снижения риска передачи вируса ребенку, применяются у пациентов с сочетанными инфекциями, рекомендуются пациентам старше 50 лет и с риском сердечно-сосудистых инфекций. Также эти лекарства применяются для профилактики заражения ВИЧ».

Компания «АЗТ ФАРМА К.Б.» располагает новейшим технологическим оборудованием, ее лаборатории оснащены современной контрольно-аналитической аппаратурой. Все стадии производственного процесса, а также сырье и материалы проходят строгий контроль.

Мощностей компании «АЗТ ФАРМА К.Б.» достаточно, чтобы закрыть потребность всех субъектов РФ в эффективных и безопасных отечественных препаратах для терапии ВИЧ-инфекции.

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Москва, АЗТ ФАРМА К.Б.
  • Нет аватара Захарка
    06.04.1921:37:00

    О, мой райончик отметился. Вообще, хотелось бы от нашего технопарка больше огласки, а то стоит комплекс зданий, и фиг знает, чем они там занимаются…

    #1120722
    • Human RS Human RS
      06.04.1921:44:06

      Вы тоже могли бы стать поставщиком полезных новостей (в том числе новостей технопарка «Строгино») это не сложно. Просто народу очень мало и мы не в силах оперативно сообщать о всех достижениях нашей огромной страны. Новостные порталы по ОЭЗ, ТОСЭР и технопаркам лично я проверяю где-то раз в несколько месяцев (так например и была найдена эта новость), чаще просто невозможно.

      #1120724
  • Нет аватара termometrix
    06.04.1922:50:36

    Довольно спорно насколько существует этот вид заболевания-СПИД.Хотя безопасный секс и хорошая гигиена конечно необходимы обязательно.

    #1120746
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