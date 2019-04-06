Видит дальше, бьёт точнее: испытана новая версия ЗРПК «Панцирь»

ВКС России испытали новейшую версию зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) малой дальности «Панцирь-СМ». Основное внимание при модернизации комплекса было уделено борьбе с беспилотниками.

Главной особенностью «Панцирь-СМ» стала многофункциональная прицельная РЛС с фазированной антенной решёткой. Благодаря новому радару дальность обнаружения целей возросла до 75 километров, а поражения — до 40 километров, вдвое больше прежнего «Панциря». Новый ЗРПК вооружат ракетами повышенной дальности.

При испытании были проведены 54 боевых и теоретических занятия, они закончились боевой стрельбой на полигоне Ашулук в Астраханской области. ЗРПК «Панцирь-СМ» — последний вариант ЗРПК «Панцирь» — показал высокую эффективность по по сверхмалым целям типа «квадрокоптер».

Комплексы «Панцирь» наземного и морского базирования предназначены для ближней обороны гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО дальнего действия, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

В ВКС России решили и проблему обнаружения беспилотников — в том числе сверхмалых коптеров. Идёт поэтапное и массовое развитие системы загоризонтного обнаружения. Заступают на боевое дежурство загоризонтные РЛС, что позволяет засекать цели на дальности 2800 километров. Это надёжное обнаружение и сопровождение.

Вводятся в эксплуатацию станции, способные работать в сложной помеховой обстановке.