В Самаре открыта после реконструкции стоматологическая поликлиника в здании памятнике архитектуры

В детском лечебно-профилактическом отделении Самарской городской стоматологической поликлиники № 1 на улице Фрунзе, 136 прошли торжественные мероприятия, посвященные открытию отделения после капитального ремонта.

Детское лечебно-профилактическое отделение, расположенное на улице Фрунзе, 136 относится к числу объектов культурного наследия регионального значения. Оно построено в 1913 году самарским архитектором Георгием Мошковым и известно как «дом Е.А. Усениной» — это здание с августа 2015 года находилось на капитальном ремонте. Сегодня отделение полностью обновлено — проведена реставрация фасада, выполнен капитальный ремонт здания, закуплено новое современное медицинское оборудование и мебель.

Общая сумма затрат составила более 60 млн рублей.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!