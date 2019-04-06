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Медучреждения

В Самаре открыта после реконструкции стоматологическая поликлиника в здании памятнике архитектуры

  •  © sgsp1.ru

В детском лечебно-профилактическом отделении Самарской городской стоматологической поликлиники № 1 на улице Фрунзе, 136 прошли торжественные мероприятия, посвященные открытию отделения после капитального ремонта.

Детское лечебно-профилактическое отделение, расположенное на улице Фрунзе, 136 относится к числу объектов культурного наследия регионального значения. Оно построено в 1913 году самарским архитектором Георгием Мошковым и известно как «дом Е.А. Усениной» — это здание с августа 2015 года находилось на капитальном ремонте. Сегодня отделение полностью обновлено — проведена реставрация фасада, выполнен капитальный ремонт здания, закуплено новое современное медицинское оборудование и мебель.

Общая сумма затрат составила более 60 млн рублей.

  •  © sgsp1.ru

  •  © sgsp1.ru

  •  © sgsp1.ru

  •  © sgsp1.ru

  •  © sgsp1.ru

  •  © sgsp1.ru

  •  © minzdrav.samregion.ru

  •  © minzdrav.samregion.ru

  •  © minzdrav.samregion.ru

  •  © minzdrav.samregion.ru

  •  © minzdrav.samregion.ru

  •  © minzdrav.samregion.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS!

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http://samara.bezformata.com/listnews/detskoe-otdelenie-samarskoj-pervoj/71748026/

модернизация здравоохранения, Самарская область
  • Нет аватара termometrix
    06.04.1923:12:01

    Теперь гневная критика:

    До сих пор не введена в эксплуатацию Международная клиника сердца в Самаре.Пациенты хотят жить и не важно какие бюрократические и судебные неразберихи не позволяют начать лечение в этом центре.Самое важное это здоровье,мораль важнее законных или незаконных неразбирательств

    "Клиника сердца" в Самаре: может спасти сто тысяч жизней до 2027 года

     http://www.vkonline.ru/co...yach-zhiznej-do-2027-goda 

    Окупаемость высокотехноличного кардиохирургического центра «Клиника сердца» в Самаре полностью гарантирована и обеспечена ТФОМС/Фондом обязательного медицинского страхования/,поэтому пациенты будут получать лечение совершенно бесплатно!

    Инвестиции: 3 млрд руб.Площадь: 25 тыс. кв.м Количество операций в год: 11 500

    •  © areasam.ru

    •  © areasam.ru

    Отредактировано: termometrix~23:13 06.04.19
    #1120750
    • Human RS Human RS
      06.04.1923:19:16

      Похоже требуются посадки    

      #1120752
      • Нет аватара termometrix
        06.04.1923:51:58

        Вполне.Даже Владимир Владимирович попросил регионалов завершить объект…Очередное доказательство,что Президент слишком добрый человек,добрый до наивности,даже преступно добрый.

        #1120757
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