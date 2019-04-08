Деревообрабатывающий комбинат ввели в эксплуатацию в Хабаровском крае

На территории свободного порта Советская Гавань ООО «Восточная торговая компания» досрочно реализовало инвестиционной проект по созданию деревообрабатывающего комплекса. Общий объем инвестиций составил 110 млн рублей.

По информации АО «Корпорация развития Дальнего Востока», резидент приобрел новое оборудование для глубокой переработки сухих хвойных пород и уже приступил к выпуску профильных пиломатериалов. Сейчас на предприятии трудятся 83 человека, компания увеличила план набора специалистов на 20 процентов.

В планах у предприятия наладить производство пеллет (топливных гранул). Уже сейчас резидент заключил контракт на поставку оборудования с группой компаний в Твери. В мае все необходимое оборудование будет установлено. Компания планирует увеличить штат сотрудников еще на 170 человек.

Советско-Гаванский район был включен в территорию свободного порта с преференциальным режимом для развития бизнеса в июле прошлого года. На сегодняшний день статус резидента получили 3 компании с общим объемом инвестиций 195 млн рублей. Основное направление проектов в СПВ Советская Гавань — транспорт и логистика, рыбная промышленность, сельское хозяйство, воспроизводство водно-биологических ресурсов, производство строительных материалов, переработка упорных золотосодержащих концентратов.