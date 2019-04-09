ЛСЗ «Пелла» спустил на воду траулер «Андромеда»
Сегодня в Отрадном на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» спустили на воду рыболовецкий траулер «Андромеда» — головное судно проекта 03095. Это первое гражданское судно, построенное на новой производственной площадке ЛСЗ «Пелла», ранее в 2014 — 2018 годах тут были построены 11 кораблей и судов для ВМФ России. Новый траулер предназначен для рыболовецкой компании «Мурмансельдь 2».
Серия:
Заводской № 410 — заложен
Заводской № 411 — заложен 15.09.2017
Заводской № 412 — заложен 20.12.2017
Заводской № 413 — заложен 20.12.2017
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 3730 т.
Дедвейт: 1400 т.
Главные размерения: длина — 70 м, ширина — 13.5 м, осадка — 6.6 м.
Максимальная скорость хода: 14.5 узлов
Экипаж: 60 человек
Судно предназначено для ловли донных пород рыб, сортировки, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки. Установленное на борту траулера технологическое оборудование позволяет выпускать 100 тонн мороженной рыбной продукции, 20 тонн рыбного филе и 60 тонн рыбной муки ежесуточно.
Для хранения готовой продукции судно имеет 2 трюма:
морозильный рыбный трюм (объём 1400 куб.м, температура -30°С)
трюм рыбной муки (объём 230 куб.м, температура +18°С)
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09.04.1911:21:29