В Приамурье завершились работы по укладке железнодорожного полотна к мосту через реку Зея

На Забайкальской железной дороге завершены работы по укладке железнодорожного полотна на подходах строящемуся мосту через реку Зея. В настоящее время уложено более 2 км рельсошпальной решетки, введены в проектное положение 4 из 9 пролетных строений, на трех пролетах произведена укладка безбалластного мостового полотна.

Инвестиции ОАО «РЖД» в реализацию проекта составят 4,7 млрд рублей.

Открытие моста при гарантированном обеспечении безопасности движения даст возможность увеличить скорость движения поездов до 120 км/ч, тогда как по ныне действующему мосту, находящемуся в работе более 100 лет, поезда едут со скоростью 40 км/ч.

Строительство железнодорожного моста через реку Зея в Приамурье осуществляется в рамках программы «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона», входящей в крупный инвестиционный проект «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (Восточный полигон)». Работы ведутся с 2015 года.

Источник: tass.ru/v-strane/6309982?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop