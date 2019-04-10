В Ивановской области открылось предприятие по производству акустических материалов

В г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области открылся завод акустических решений «Стандартпласт», один из резидентов территории опережающего социально-экономического развития. Статус резидента предприятие получило в декабре 2018 года.

Производство запущено в марте этого года. Предприятие производит вибродемпфирующие материалы нового поколения — это материалы, способные поглощать и рассеивать различные виды шумов и вибраций. Область их применения обширна: автомобилестроение, авиастроение, судостроение, вагоностроение и архитектура.

— «Стандартпласт» успешно работает на рынке шумоизоляции уже 20 лет, — говорит Михаил Воскун, директор предприятия. — Компания является поставщиком первого уровня на конвейеры крупнейших автозаводов: Volkswagen, Ford, Nissan, ГАЗ, АвтоВАЗ, УАЗ и других машиностроительных заводов. У нас есть собственная аккредитованная лаборатория вибро-акустических испытаний. Наша продукция отличается высоким качеством, выпускаемые вибропоглащающие материалы нового поколения предполагают сохранение эксплуатационных свойств в широком диапазоне температур.

Михаил Дмитриевич отметил, что в настоящее время в Наволаках запущена первая линия производства. Полный же объём инвестиций составит почти 300 миллионов рублей, на предприятии будет создано 232 рабочих места.

— «Стандартпласт» — один из трёх резидентов ТОСЭР в Наволоках. Что касается развития ТОСЭР, то Правительство Ивановской области готовит заявку на расширение перечня действующих видов экономической деятельности, в него войдут еще 25 направлений. При расширении перечня 7 инвесторов в течение трёх лет планируют реализовать инвестиционные проекты на общую сумму инвестиций более 900 миллионов рублей с созданием более 340 рабочих мест.