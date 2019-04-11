Российская экономика в марте и первом квартале 2019 г. Итоги

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Первый квартал 2019 года позади — пора подводить его итоги. Анализируем состояние российской экономики по нескольким характеристикам. Не везде вышли в плюс, но ситуация оценивается нами как умеренно позитивная. Приятного просмотра!