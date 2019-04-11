Российская экономика в марте и первом квартале 2019 г. Итоги
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/4IqJouiemZI
Первый квартал 2019 года позади — пора подводить его итоги. Анализируем состояние российской экономики по нескольким характеристикам. Не везде вышли в плюс, но ситуация оценивается нами как умеренно позитивная. Приятного просмотра!
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
- Евгений Супер
- 11.04.201918:14
- 3
11.04.1919:22:43
11.04.1919:50:03
11.04.1921:58:52