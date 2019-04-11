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Российская экономика в марте и первом квартале 2019 г. Итоги

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/4IqJouiemZI

Первый квартал 2019 года позади — пора подводить его итоги. Анализируем состояние российской экономики по нескольким характеристикам. Не везде вышли в плюс, но ситуация оценивается нами как умеренно позитивная. Приятного просмотра!

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https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, промышленность,
  • Нет аватара Инженер2015
    11.04.1919:22:43

    хорошая сводка статистики за первый квартал

    очень схожий проект по сравнению с Время Вперёд

    Пульс Страны со временем сменит Время Вперёд?

    #1121805
  • Нет аватара Фанат фк ростов
    11.04.1921:58:52

    Короче, нищеброды, сосите, росс экономика велит росгвардии активизироваться и подавить все возможные сомнения в «прорыве». в Ингушетии, например. В новостях «0», про протесты. Мы же не сев корея… А так, да, хорошая сводка, баньте меня, уроды…

    #1121835
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