Новый парадный кабриолет для Красной площади: первое видео

Парад Победы на Красной площади 9 мая нынешнего года будут обслуживать новейшие кабриолеты Aurus, которые придут на смену открытым ЗИЛ-41041 АМГ (ГАЗ СП45).

Машина построена на базе седана Senat S600. Вся разница — в количестве дверей, мягкой складной крыше, в наличии регулируемого поручня для езды стоя. По всей видимости, работы над кабриолетом марки Aurus находятся на завершающей стадии. Дебютировать машина должна на грядущем Параде Победы 9 мая — на автомобилях будут передвигаться командующий и принимающий парад.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/8KME-2oWiXs

«Когда [готовые машины выедут на брусчатку Красной площади], надо спрашивать вовсе не меня, а наших инженеров», — аккуратно говорил глава марки Франц Герхард Хильгерт.

Первый такой Aurus был неделю назад доставлен на 147-ю автобазу Минобороны. Однако, по регламенту, автомобилей должно быть три (две основные плюс одна резервная). Возможно, что производитель всё же успеет поставить военным недостающие машины. Во всяком случае, судя по опубликовванному видео, «Аурусы» уже выезжают на репетиции парада Победы.

Интересно, что советские парадные кабриолеты, независимо от поколения, всегда были неизменного серого — как оттенок зимней генеральской шинели — цвета. Но ЗИЛ-41041 АМГ (ГАЗ СП45) нарушили традицию — их кузова выкрашены чёрным! Смена колера объясняется просто: до недавнего времени парад принимал штатский министр (в чёрном костюме). Aurus, похоже, опять будет чёрным.

https://www.autonews.ru/n...yxnews&utm_medium=desktop

www.youtube.com/watch?v=8KME-2oWiXs&feature=youtu.be