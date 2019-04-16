«Газпром нефть» разработала схему транспортировки нефти с Новопорта по Севморпути

«Газпром нефть» завершила создание логистической схемы отгрузки арктической нефти проекта «Новый порт» после начала дежурства в Обской губе ледокола «Андрей Вилькицкий» и запуска первой в мире цифровой системы управления арктической логистики «Капитан».

Несколько десятилетий никто не мог подступиться к богатым ямальским месторождениям именно из-за отсутствия транспортной инфраструктуры. Найдя единственный рентабельный путь вывоза арктической нефти, создав эффективную логистическую схему, мы не только обеспечили развитие Новопортовскому месторождению, мы «распечатали» новую крупную нефтяную провинцию. Речь идет как о перспективных проектах самого Ямала, так и о соседних районах ЯНАО. Таким образом, создание транспортной инфраструктуры по сути стало ключом к формированию центра добычи федерального масштаба.

На реализацию проекта логистической схемы компании понадобилось четыре года. В 2016 году был установлен нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» — единственный в мире, работающий в пресных водах и сложных ледовых условиях.

«На старте реализации проекта рассматривались 12 вариантов отправки нефти, включая отгрузку железнодорожным транспортом и по напорному трубопроводу. Только на разработку концепции потребовалось два года. Доставка углеводородов водным транспортом по Северному морскому пути оказалась самым эффективным вариантом, позволившим приступить к освоению месторождения, открытого еще в начале 1960-х годов», — отметили в компании.

Особые условия Обской губы потребовали формирования собственного танкерного и ледокольного флотов из судов, способных работать на мелководье. Для доставки нефти до танкера-накопителя, установленного на рейде Кольского залива, по заказу «Газпром нефти» были построены шесть танкеров серии «Штурман» класса Arc7, способных самостоятельно преодолевать льды толщиной до 2,5 м. Кроме того, в акватории Обской губы круглосуточно дежурят два дизель-электрических ледокола нового поколения «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий», которые в 2018 году сошли со стапелей Выборгского судостроительного завода. Они обеспечивают безопасный подход танкеров к арктическому терминалу

О месторождении

Новопортовское — одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений на полуострове Ямал. Расположено в 30 км от побережья Обской губы. Извлекаемые запасы категорий C1 и С2 превышают 250 млн т нефти и конденсата, а также более 320 млрд куб. м газа. В 2018 году «Газпромнефть-Ямал» добыл и транспортировал по Северному морскому пути 7,1 млн т нефти сорта Novy Port.

Инвестиции в Новопортовское месторождение с начала реализации проекта составили более 300 млрд рублей, за это время введено в эксплуатацию 11 объектов инфраструктуры. С момента начала промышленной эксплуатации Новопортовского месторождения здесь добыто более 15 млн т нефти.