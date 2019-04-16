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Информационные технологии

На Курильских островах появилась сотовая сеть 4G

  •  © mlaxlink.com

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, начал оказывать услуги голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета на южных островах Курильской гряды: Кунашире, Итурупе и Шикотане. Развертывание сети 4G стало возможным благодаря подводной волоконно-оптической линии связи, запущенной компанией «Ростелеком» на острове Шикотан.

Сегодня 4G-сеть развернута на территории, где проживает большая часть населения Курильских островов. Качественные услуги связи теперь доступны в населенных пунктах: Курильске, Южно-Курильске, Крабозаводском, Малокурильском, а также в районе аэропорта Ясный на Итурупе.

С запуском в коммерческую эксплуатацию сети на Курилах услуги мобильного оператора стали доступны для 98% населения Сахалинской области. В планах компании в ближайшее время построить базовые станции на остальной территории южных островов Курильской гряды.

Оказание услуг в стандарте 4G стало возможным благодаря подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Сахалин — Курильские острова».

Компания «Ростелеком» запустила ее на острове Шикотан Курильской гряды в конце февраля 2019 года. Новая ПВОЛС соединила Южно-Сахалинск с Курильском (Итуруп), Южно-Курильском (Кунашир) и селами Крабозаводским и Малокурильским (Шикотан). Оптическая магистраль обеспечила высокоскоростным доступом в интернет жителей, бизнес и бюджетные организации Южных Курил.

В 2018 году Tele2 также запустила сеть 4G на Сахалине. Устойчивый сигнал LTE от Tele2 появился в Южно-Сахалинске, Корсакове, Холмске, Аниве, Долинске, а также в Поронайске, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Охе, Ногликах, Макарове, Смирных.

Кроме того, в 2018 году компания осуществила масштабный проект по расширению покрытия и модернизации существующей сети в Сахалинской области. На карте Tele2 появились Вахрушев, Восток, Гастелло, Чапланово, Пятиречье, Озерское, Пригородное, Пензенское, Онор, Краснополье, Вал, Некрасовка. Также благодаря строительству дополнительных базовых станций оператор улучшил качество связи и расширил территорию покрытия сети в Холмске, Корсакове, Аниве, Долинске, Шахтерске, Чехове, Троицком. Технические работы проведены в столице Сахалинской области — Южно-Сахалинске в Октябрьском районе, Лиственничном, «Слезе», Птицефабрике, Луговом, Ново-Александровске.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Запуск Tele2 на Курилах, стратегически важном для страны регионе, — событие одинаково значимое и для компании, и для местных жителей. Появления Tele2 здесь с нетерпением ждали. Очень скоро мы увидим стремительный рост потребления дата-услуг абонентами Курильских островов. Люди в этом регионе истосковались по цифровой „жизни“ и современным сервисам. Благодаря запуску 4G местные жители получат быстрый интернет, а мощность проложенного оптико-волоконного кабеля способна с избытком удовлетворить потребности населения в цифровых услугах».

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https://msk.tele2.ru/about/news-list/2019/04/16/tele2-zapustila-set-4g-na-kurilah-msk

Курильские острова, ВОЛС, интернет
  • ЧИВАПЧИЧИ ЧИВАПЧИЧИ
    16.04.1912:54:25

    Теперь японцам их точно не видать

    #1122718
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    • shigorin shigorin
      16.04.1914:51:13

      Это вопрос о «развесовке» в ленте/RSS, как мне думается.

      #1122743
      • Андрей Иванов Андрей Иванов
        16.04.1915:09:45

        Да просто здесь они лишние.Я вот сам читаю comnews,itnews и cnews про ИТ!Много интересного за эти годы узнал!   Особенно горд за наших!   Но согласитесь,если каждый день постить новости оттуда сюда вряд ли все будут в в восторге?Лента точно будет страниц на 7-8!!!   Одно дело про нашу микроэлектронику и контракты наших софтоделов,а другое эта статья (сама по себе она позитивная).

        #1122746
        • Vladimir Dyuzhev Vladimir Dyuzhev
          16.04.1915:45:02

          Да просто здесь они лишние.

          Тебе лишние — а мне нет. У меня нет времени читать «itnews и cnews».

          (Может, и тебе не стоит? А то ты нервный какой-то. Не нравится пост — пройди мимо и читай те, что нравятся).

          #1122761
    • Vladimir Dyuzhev Vladimir Dyuzhev
      16.04.1915:42:54

      Зачем вы тащите очередные рядовые новости?

      Это она только кажется рядовой.

      А на деле был дисбаланс между декларируемым разворотом на восток и реальным отсутствием мобильной связи на вполне себе населённых территориях этого востока. Возникали вопросы — а всёрьез ли вы? А может, даже планируете отдать острова?

      Поэтому новость — не про очередную сотню километров кинутого волоконного кабеля.

      Новость — про обживание Дальнего Востока, превращение его из места условной ссылки в один из центров развития.

      #1122760
  • Евпатий Коловрат Евпатий Коловрат
    16.04.1915:38:42

    Любопытно получается Порошенко в 2016 обещал в Украине наладить 4G сеть, но так и не сделал, а за это время России удалось на далёкие Курилы в сложнейших климатических условиях по дну самого большого по площади моря в мире провести кабель и запустить долгожданную связь.

    #1122757
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