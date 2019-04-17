Российский производитель начал серийный выпуск роботов для работы в логистических центрах

Российская компания Ronavi Robotics* (ООО «РОНАВИ РОБОТИКС» — город Москва, город Троицк), на выставке Skolkovo Robotics FORUM** 2019 в технопарке «Сколково» представила модель серийных автономных мобильных логистических роботов, которых уже начала выпуск и продажу. Партия из 100 аппаратов уже забронирована клиентами и начнёт работу в крупных логистических центрах к концу 2019 года, сообщила пресс-служба Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

Робот предназначен для перевозки складских стеллажей весом до 1,5 тонн и управляется программным обеспечением собственной разработки. Он способен передвигаться по складу со скоростью до 5 км/ч, используя для движения специальные метки. Машины могут самостоятельно заряжаться, их можно интегрировать в единую сеть. Компания даёт покупателю годовую гарантию на машину. В течение 10 лет работы в роботе надо будет 2 раза поменять аккумуляторы и 1 раз колёса. Стоимость такого робота — 1,5-2 млн. рублей ($25 -30 тыс). Машины будут доступны для клиентов компании в России уже летом, в Нидерландах — в середине осени.

Компания Ronavi Robotics, созданная в 2014 году, — первый и пока единственный отечественный производитель, который в сентябре 2017 года завершил собственную разработку логистического робота***, и в настоящее время начал его серийный выпуск и продажу.

Сейчас автономные мобильные роботы — наиболее простой и доступный по цене способ модернизации складской инфраструктуры.

Роботизация складов существенно снижает затраты в масштабной онлайн-торговле, позволяя существенно экономить на освещении, отоплении, кондиционировании. Люди перестают заниматься рутинной складской работой, а хранение товаров на складах уплотняется, за счет чего их вместимость увеличивается в 3-5 раз.

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* Ronavi Robotics входит в группу «ТехноСпарк», являющуюся частью инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано». Сегодня компания входит в десятку ведущих мировых компаний в данной индустрии.

** SKOLKOVO ROBOTICS — первый и крупнейший форум для индустрии, посвященный актуальным задачам в области робототехники и искусственного интеллекта, и выставка на территории Восточной Европы. С 2013 года на Форуме обсуждаются главные тенденции и инновационные решения, которые увеличивают производительность и трансформируют бизнес сегодня. SKOLKOVO ROBOTICS FORUM — концентрация мирового опыта в области робототехники и искусственного интеллекта.

*** Российский складской робот Ronavi Robotics (2017 г.):

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