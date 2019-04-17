«Синертек» выпустил 400-й усилитель мощности для передающих устройств космических аппаратов

Совместное российско-европейское предприятие ООО «Синертек» (г. Москва), выпустило 400-й твердотельный усилитель мощности (ТТУМ). Высоконадежные ТТУМ применяются для создания космических аппаратов различного назначения — навигации, связи, дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Усилители мощности являются ключевыми элементами передающих устройств космических аппаратов. Они усиливают сигнал на борту спутников, позволяя терминалам потребителей на Земле обеспечивать целевую функцию. Использование технологий мирового уровня и самого современного оборудования позволили «Синертек» наладить серийный выпуск высоконадежных изделий с гарантированным сроком службы 15 лет и более. Ожидается, что повышение срока активного существования бортовой аппаратуры космического назначения позволит значительно оптимизировать финансовые затраты на поддержание орбитальных систем.

Учредителями совместного предприятия являются АО «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») и крупнейшая европейская аэрокосмическая корпорация Airbus Defence and Space (Airbus DS)

Глава Airbus Defence and Space в России Владимир ТЕРЕХОВ: «Поставка 400-го усилителя мощности, собранного на нашем совместном предприятии „Синертек“, является важным достижением для Airbus Defenceand Space в России. Вместе с „Российскими космическими системами“ нам удалось не только создать в России уникальную производственную базу, но и наладить серийный выпуск высокотехнологичного оборудования, соответствующего самым высоким стандартам качества. Собранные на „Синертек“ усилители мощности хорошо себя зарекомендовали в работе, что подтверждается многочисленными положительными отзывами наших заказчиков. Мы полностью выполнили наши обязательства по трансферу технологий в этой части и планируем продолжить наращивать производственные темпы, а также изучать новые возможности для сотрудничества с нашими российскими партнерами в этой области».

Все производственные помещения, а также сборочное и испытательное оборудование «Синертек» полностью сертифицированы в соответствии с международными и российскими производственными стандартами, что позволяет выпускать в России продукцию с такими же характеристиками и гарантийными обязательствами, как на заводах Airbus во Франции или Германии. Кроме того, компания постоянно проводит обучение производственного персонала в «Синертек» и на площадке Airbus DS в Портсмуте, Великобритания.

Генеральный директор РКС Андрей ТЮЛИН: «Технологическое партнерство с Airbus Defence and Space позволяет нам сегодня осваивать, адаптировать и применять наиболее эффективные технологические и управленческие практики. Мы опираемся на этот опыт и наработки в создании новейшей аппаратуры для российских спутников и планируем постепенно внедрять их и на других наших производствах».

Совместное российско-европейское предприятие «Синертек» создано в 2005 году РКС, французской компанией EADS Astrium SAS (сегодня — Airbus Defence and Space) и германской Tesat Spacecom ГмбХ (дочернее предприятие Airbus DS). За годы развития ООО «Синертек» обеспечило адаптацию характеристик бортовых усилителей мощности под требования заказчика. В феврале 2016 года было подписано пятистороннее соглашение ОАО «РКК «Энергия», Airbus DS, ООО «Энергия САТ» и РКС, в рамках которого предполагается поставлять продукцию «Синертек» российским и иностранным заказчикам. Серийное производство усилителей ведется с 2017 года.

«Синертек» и его учредители планируют постепенно расширять номенклатуру производимых изделий. Сегодня «Синертек» в тесном сотрудничестве с РКС и Tesat Spacecom, дочерней компанией Airbus DS, налаживает выпуск усилителей мощности на лампе бегущей волны для российских спутников связи.