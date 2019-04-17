Открыт новый корпус Федерального центра трансплантологии им. акад. Шумакова в Москве

30 января 2018 года Минздрав подписал приказ о вводе в эксплуатацию нового блока Центра — 9-этажного нового корпуса, вмещающего 150 новых койко-мест в 6 палатных отделениях (в том числе, педиатрическом), 3 операционных (в том числе, 1 гибридную и 1 педиатрическую), новые палаты отделения реанимации и интенсивной терапии.

http://transpl.ru/about_center/news/generic/prikaz_o_vvode_novogo_bloka/

Благодаря новому блоку возможности Центра по трансплантации печени, почек, легких, сердца, поджелудочной железы значительно возрастут.

Корпус оснащен всем необходимым современным оборудованием.





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Директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова Сергей Готье: «Российская трансплантология вышла на новый этап развития»





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По его словам, в стране действует 52 центра трансплантации, а общее число трансплантаций в 2017 г. составило 1896. В 2006 г. этот показатель был 662. Новые перспективы открыл статус национального центра, который учреждение в числе 20 других получило в 2017 г. В июне 2018 г. НМИЦ им. акад. В.И. Шумакова подтвердил свое место среди учреждений первой категории как центр лидерства.

Он рассказал, что научная деятельность в российской трансплантологии развивается по таким направлениям, как исследование тонких механизмов регуляции и разработка неинвазивных способов диагностики функционирования трансплантата, в частности применение биомаркеров в решении проблем трансплантологии — воспаления, сердечной недостаточности, фиброгенеза, активации тромбоцитов и эндотелия. Еще одно направление — прогнозирование риска осложнений после трансплантации сердца на этапе дооперационного обследования, неинвазивный скрининг отторжения трансплантированного сердца. В области регенеративной медицины и клеточных технологий разрабатываются клеточно-инженерные конструкции — от регенерации поврежденных органов и тканей до создания тканеинженерных продуктов.

В центре гордятся разработкой в области вспомогательного кровообращения — осевой насос (имплантируемый левожелудочковый обход для механической поддержки кровообращения) для взрослых пациентов превзошел показатели зарубежных аналогов и позволил улучшить показатели выживаемости. Сейчас трансплантологи разрабатывают аналогичный осевой насос для детей.

Освящение

17 мая 2018 года с благословения епископа Орехово-Зуевского, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Владыки Пантелеимона был совершен Водосвятный молебен и освящение нового корпуса Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.

Заместитель председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению иерей Александр Алешин преподнес в дар директору, академику РАН Сергею Владимировичу Готье от Владыки Пантелеимона Книги священного Писания.





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После совершения Водосвятного молебна и освящения отделений нового корпуса Сергей Владимирович Готье выступил с благодарственным словом и вручил благодарственное письмо для Владыки Пантелеимона, икону Вознесение Христово и новый учебник «Трансплантология и искусственные органы».