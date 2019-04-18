Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Данное покрытие повышает маскировку бронемашины.

У нового танка Т-14 на платформе «Армата» появилось противоскользящее покрытие, повышающее его маскировку.

Покрытие также позволит танкистам удобно перемещаться на броне, рассказал Михаил Бегман — глава бригады специалистов научно-производственной корпорации «Уралвагонзавода».

Вместе со своими подчиненными Бегман в этом году занимается подготовкой техники к параду Победу на Красной площади в Москве.

«Шероховатая поверхность на „Армате“ выполняет несколько функций: маскирующую (неровный рельеф поверхности) и удобства для передвижения по броне», — приводит ТАСС его слова.

Бегман отметил, что противоскользящий материал нанесен на верхнюю переднюю часть «Арматы», расположенную под сильным наклоном. Шероховатое покрытие позволит танкистам не поскользнуться, забираясь в машину.

Т-14 «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Широкой публике машина была представлена на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы».

До 2022 года в российские войска должно поступить 100 танков. После этого будет приниматься решение о массовом производстве машин.