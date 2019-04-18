Компания Металл Профиль расширяет производство в Ростовской области

Открытие новой производственной площадки прошло 12 апреля. Инвестиции в строительство нового завода составили порядка 400 млн руб.

Завод располагается в новой промышленной зоне г. Аксай по адресу: первый километр автодороги Ростов-на-Дону — Волгодонск от М-4. Запуск новой производственной площадки Компании Металл Профиль — ведущего поставщика качественных кровельных, фасадных решений и систем ограждений из стали на территории России и СНГ — совпал с Днем Космонавтики, поэтому на торжественной церемонии открытия руководители вместе нажали кнопку пуска и запустили ракету — как символ старта нового производства в регионе.

Это одна из самых современных производственных площадок по производству кровель в России. Новый завод позволит существенно расширить географию поставок продукции Компании Металл Профиль, повысить качество выпускаемой продукции, расширить гарантии и увеличить ассортимент.

Отметим, что технологическая оснастка нового завода позволит выпускать более 14 млн кв.м профилированного листа, более 5 млн кв.м плоского листа и порядка 3 млн кв.м металлочерепицы в год, а также сайдинг, водосточные системы и элементы отделки кровли. Иными словами завод способен изготовить в год 20 000 кровель для частных домов и 4 600 000 погонных метров заборов. На проектную мощность производство планирует выйти до конца 2019 г.

Территория предприятия включает крупный складской комплекс площадью более 5 000 кв.м, оборудована удобными путями подъезда и всеми необходимыми погрузо-разгрузочными механизмами. Для оперативности обслуживания и удобства клиентов имеется собственная асфальтированная площадка для автомобилей площадью 5200 кв.м.