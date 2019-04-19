8-й в этом году Суперджет 100 совершил первый полет

© Фото из открытых источников



19 апреля в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт имеет заводской номер 95187 и временную регистрацию 97019. Это уже 183-й взлетевший самолёт этого типа.





© Фото из открытых источников

Даты первых полётов за 2019 год:

1. 16.01.19 95181 89135

2. 25.01.19 95180 89136

3. 06.02.19 95182 97016

4. 21.02.19 95183 97020

5. 11.03.19 95184 97011

6. 25.03.19 95185 89123

7. 05.04.19 95186 89124