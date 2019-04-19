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Авиация

8-й в этом году Суперджет 100 совершил первый полет

      •  © Фото из открытых источников

19 апреля в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт имеет заводской номер 95187 и временную регистрацию 97019. Это уже 183-й взлетевший самолёт этого типа.

  •  © Фото из открытых источников

Даты первых полётов за 2019 год:

1. 16.01.19 95181 89135

2. 25.01.19 95180 89136

3. 06.02.19 95182 97016

4. 21.02.19 95183 97020

5. 11.03.19 95184 97011

6. 25.03.19 95185 89123

7. 05.04.19 95186 89124

8. 19.04.19 95187 97019

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SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100
  • Нет аватара cheri
    19.04.1907:36:44

    Сколько ВОПЛЕЙ было по поводу Суржика…

    Сколько мерзких либеройдных воплей!

    Даже здесь, какой-то кизел успел дизлайкнуть новость!

    А они все взлетают и взлетают…

    #1123443
    • Нет аватара cheri
      19.04.1907:37:29

      Это уже 183-й взлетевший самолёт этого типа.

      тысяча взлети!

      #1123444
    • Имя Фамилия Имя Фамилия
      19.04.1911:12:36

      ага по 2 в месяц, когда эйрбусы по 20 в месяц. Хватило дебилам ума разрабатывать говнодвигатель с французами у которого ресурс как у китайской погремушки, как будто своих производств и умов нет, конечно нет разворовали все упыри.

      #1123464
      • Нет аватара 1ogicandscience
        19.04.1911:16:30

        Можно конечно ставить на ковер борца весом 150 кг с 60 килограммовым, но так могут сделать только люди с проблемным интеллектом.

        #1123465
  • kovalery kovalery
    19.04.1910:22:51

    Для кого борт?

    #1123460
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