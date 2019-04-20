В Астрахани началось строительство головного несамоходного шаландового земснаряда проекта 3409А

17 апреля 2019 года в г. Астрахань состоялась закладка головного несамоходного многочерпакового шаландового земснаряда проекта 3409А.

Строительство серии из двух судов ведется для Республиканского казенного предприятия водных путей комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Назначение судна: проведение дноуглубительных работ на тяжелых связных и несвязных грунтах I-V категорий

Основные характеристики судна: Длина габаритная 51,5 метра, ширина габаритная 10,7 метра, высота борта 2,6 метра, осадка 1,1 метра. Экипаж 4 человека. Производительность по грунту 250 куб.м/ч. Глубина извлечения грунта максимальная 7,0 метров, минимальная 2,0 метра. Емкость черпака 400 литров. Мощность главных дизель-генераторов 2×265 кВт. Автономность плавания 20 суток.