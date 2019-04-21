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Разбираем историю об «изоляции российского интернета»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/P15rIK5FEM0

На этой неделе в России был принят нашумевший закон о суверенном интернете. В этом выпуске разбираем основные мифы, возникшие вокруг события — после сводки позитивных новостей, конечно же. А ещё объявляем конкурс медийных инициатив, для тех кто уже делает или только хочет делать какой-либо полезный для общества информационный проект. Приятного просмотра!

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https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

интернет, информационные технологии
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