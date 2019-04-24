В «Авангарде» оборонной промышленности

Текст и фото: Елена Бионышева-Абрамова

Фото: Алексей Клиндухов





© Фото из открытых источников

Московский машиностроительный завод «АВАНГАРД», основанный в 1942 году для выпуска авиационных моторов и ремонта авиационной техники, сегодня считается одним из ключевых предприятий по выпуску зенитных управляемых ракет в России. О текущем положении, достижениях, планах и условиях работы на заводе рассказал его генеральный директор Александр Анатольевич Ведров.





© Фото из открытых источников

— Какова роль завода «Авангард» в оборонной промышленности?

— Наш завод входит в состав концерна воздушно‑космической обороны «Алмаз-Антей» — крупного холдинга оборонно‑промышленного комплекса, лидера сегмента систем воздушно‑космической обороны в Российской Федерации.

Наше предприятие занимается серийным производством и ремонтом ракет для зенитных ракетных комплексов различного радиуса действия. Наш завод — не предприятие полного цикла: мы получаем комплектующие от других предприятий концерна, превращаем их в изделие и передаём заказчику.

Не без гордости отмечу, что «Авангард» уникален: на данный момент лишь он выпускает ракеты всех типов для зенитных ракетных комплексов С-400, которые идут и на вооружение российской армии, и по экспортным контрактам. Скоро запустится предприятие-дублер, но пока все ракеты для комплекса производятся только у нас.





© Фото из открытых источников

— Высок ли спрос на продукцию предприятия?

— Наши изделия в составе производимых концерном «Алмаз-Антей» комплексов широко востребованы и внутри страны, и за рубежом. Среди наших покупателей — такие «сложные» заказчики, как Турция, Индия и Китай, которые не стали бы приобретать вооружение, не соответствующее всем современным стандартам. Могу заверить, что иностранные покупатели крайне довольны нашей продукцией, при этом она дешевле и эффективнее любых западных аналогов.





© Фото из открытых источников

— Есть ли различия между продукцией, изготавливаемой для нашего рынка и поставляемой на экспорт?

-У экспортной продукции компонентная база может быть другой — по договоренности с приобретающей стороной. Кроме того, у экспортных изделий более суженные и «загрубленные» технические характеристики.





© Фото из открытых источников

— То есть, мы не создаем оружие против себя?

— Да, «свое» оружие по «своим» априори стрелять не может. Если утрировать, в наши войска идут более точные, более дальние и более скоростные ракеты. Зарубежные покупатели об этом знают, это одно из условий сотрудничества.





© Фото из открытых источников

— С какими трудностями сегодня сталкивается предприятие, и Вы как его руководитель? (Мы знаем, что Вы занимаете сразу два высоких поста: генерального директора ММЗ АВАНГАРД и заместителя генерального директора по производственно-технологической политике концерна «Алмаз-Антей», как Вам это удаётся? )

На самом деле, это дается мне нелегко, сам не знаю, как успеваю — 24 часов в сутках не всегда хватает. Предприятия концерна разбросаны по всей стране, и мне постоянно нужно ездить в командировки: нередко требуется личное присутствие, чтобы проверить исполнение того или иного плана, той или иной задачи или решить спорные моменты. Спасают современные средства связи, к тому же мы выстроили логистику так, чтобы получать документы в онлайн-режиме.

Поделюсь головной болью любого руководителя завода, который выполняет Гособоронзаказ. Я как генеральный директор отвечаю за финальное изделие, но даже без маленькой гаечки оно не получится. Например, может не хватать какого-нибудь специального лака, потому что предприятие где-нибудь в Нижнем Новгороде приостановило производство. В таком случае приходится выкручиваться, оперативно искать дублёров или помогать решать проблемы данного нижегородского предприятия. Существует также проблема, что периодически кто-то из поставщиков отказывается поставлять нам комплектующие или пытается поставить некачественную продукцию — благо, на заводе серьезный входной контроль. В остальном у нас есть все необходимое: и планирование, и сотрудники, и оборудование. Все работает как часы — надо только завести.

— Каковы ключевые итоги минувшего года?

— В прошлом году мы освоили новые изделия, а объем выпускаемой продукции вырос почти на треть! Недавно нашему предприятию исполнилось 77 лет, и у нас проходит масштабная модернизация. Мы занимаемся реконструкцией распределительных электрических сетей, запускаем модульную котельную взамен старой, закупили и смонтировали новое оборудование и проводим капитальный ремонт зданий. Это очень важный для всего предприятия этап, поэтому контроль за дисциплиной у нас — как в армии: все строители — человек двести — с утра выстраиваются в шеренгу, а мы с другими руководителями проверяем, чтобы они были обеспеченны спецодеждой и очень хотели работать.

Могу отметить, что модернизация касается не только техники и помещений, но и системы управления персоналом, отношения сотрудников к работе.

— Привлекаете ли вы на завод молодежь?

— Несомненно! У нас есть соглашение с такими профильными учебными заведениями, как МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГТУ «Станкин». Мы проводим дни открытых дверей и экскурсии, во время которых можно посмотреть, как у нас устроена работа. Для молодых специалистов установлены дополнительные выплаты. Все эти меры весьма результативны: у нас около трех тысяч работников, и примерно треть из них младше 35 лет. Само собой, есть у нас и аксакалы — старейшему из сотрудников 94 года.





© Фото из открытых источников

— Сформировались ли на заводе трудовые династии?

— Есть несколько случаев, когда у нас трудятся три или четыре поколения одной семьи. Это представители рабочих специальностей- подобное приветствуется. Но мы против кумовства, особенно если речь идет о сфере закупок и снабжения.

— Есть ли у вас традиционно женские профессии?

— В одном из цехов вяжут жгуты — это, если упрощать, толстые пучки из тоненьких проводков, некое подобие косы у автомобиля, только более сложное. Это очень важный элемент ракеты, его можно сравнить с кровеносными сосудами человека — так что работа крайне ответственная. Сотрудники цеха изготавливают пучок со всеми соединениями и разъемами, при этом очень важно различать провода разной длины. Мужчины, конечно, тоже могут с этим справиться, но лучше эта кропотливая работа получается у женщин. До сих пор не понимаем почему.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

— Какие условия предприятие предлагает сотрудникам?

— Начну с того, что у нас средняя зарплата — более 90 тысяч рублей. Кроме того, есть целый ряд мотивационных выплат. Так, в этом году было введено положение об отличнике качества, позволяющее получить 20% прибавки к зарплате. При этом сотрудники сами определяют лучших по цехам и отделам, руководствуясь определенными критериями.

Также у нас есть бесплатные обеды в заводской столовой для 600 сотрудников вредного производства и жилищная комиссия, которая предоставляет места в общежитии или доплачивает тем, кто снимает квартиру. Функционирует профсоюз, многие сотрудники получают путевки в дома отдыха, их дети — в детские лагеря.

— Поделитесь, какие шаги по развитию предприятия запланированы на ближайшее будущее?

— Модернизация идет полным ходом, скоро мы начнем строить новый цех гальванических покрытий. В планах строительство собственного физкультурно-оздоровительного комплекса. Мы провели опрос среди сотрудников и выяснили, что для них очень важно иметь в шаговой доступности современный спортивный комплекс. Пока это не реализовано, мы частично компенсируем стоимость абонемента в фитнес-залы. Тем более, что у завода есть спортивные команды по различным видам спорта, которые показывают высокие результаты в городских и региональных турнирах. Не так давно наша футбольная команда заняла первое место в чемпионате среди предприятий ОПК.

Руководство предприятия готово решать новые задачи, увеличивать объемы работ и выпускаемой продукции, выполнять новые проекты, в том числе реализовать программу по диверсификации производства, и, конечно, улучшать социальный климат предприятия. Со своей стороны скажу, что моя работа — это ответственность перед подчиненными и коллегами, перед иностранными покупателями и родной страной. Это вызов, который я принимаю каждый день и делаю все, чтобы достойно с ним справиться.