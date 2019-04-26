Строительство рыболовецких судов





© Фото автора (A_SEVER)

Предлагаю Вашему вниманию второй обзор рыболовецких судов, строящихся на отечественных судостроительных заводах. Предыдущий обзор был опубликован мной в августе прошлого года, но за эти 8 месяцев очень многое изменилось — строительство рыболовных судов сейчас наиболее динамичный сектор отечечственного судостроения!

1. 2. 3. 4. Рыболовецкие траулеры проекта 03095.

Строительство ведёт ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)

Серия:

Заводской № 410 — заложен 15.09.2017 — спущен 09.04.2019 — «Андромеда»

Заводской № 411 — заложен 15.09.2017 — «Кастор»

Заводской № 412 — заложен 20.12.2017 — «Поллукс»

Заводской № 413 — заложен 20.12.2017 — «Альхена»

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 3730 т.

Дедвейт: 1400 т.

Главные размерения: длина — 70 м, ширина — 13.5 м, осадка — 6.6 м.

Максимальная скорость хода: 14.5 узлов

Экипаж: 60 человек

Судно предназначено для ловли донных пород рыб, сортировки, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки. Установленное на борту траулера технологическое оборудование позволяет выпускать 100 тонн мороженной рыбной продукции, 20 тонн рыбного филе и 60 тонн рыбной муки ежесуточно.

5. 6. Рыболовецкие траулеры проекта 1701.



© Фото из открытых источников

Строительство ведёт ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)

Серия:

Заводской № 414 — заложен 27.12.2017

Заводской № 415 — заложен 27.12.2017

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 3130 т.

Главные размерения: длина — 61 м, ширина — 14 м, осадка — 5.9 м.

Максимальная скорость хода: 13.5 узлов

Автономность: 30 суток

Экипаж: 38 человек

Траулеры предназначены для донного и пелагического промысла, а также сортировки, потрошения и филетирования рыбы.





© Фото пресс-службы ЛСЗ «Пелла».

7. 8. Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192.



© Рендер с сайта skipsteknisk.no

Проектант — «Skipteknisk» (Норвегия), Морское инженерное бюро и КБ «Вымпел»

Строительство ведёт АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург)

Серия:

Заводской № 02480 — заложен 23.01.2019

Заводской № 02481 — заложен 08.04.2019

Технические характеристики:

Дедвейт: 5700 т.

Главные размерения: длина — 108.2 м, ширина — 21 м, осадка — 8.8 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Автономность: 45 суток

Экипаж: 139 человек

Установленное на борту траулера технологическое оборудование позволяет выпускать 260 тонн мороженной рыбной продукции и 250 тонн рыбной муки ежесуточно.





© Фото из открытых источников

9. 10. Траулеры-процессоры проекта 170701.



© Фото из открытых источников

Проектант — «Nautic» (Исландия)

Строительство ведёт ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург)

Серия:

Заводской №? — заложен 23.11.2018 — «Капитан Соколов»

Заводской №? — заложен 21.03.2019 — «Капитан Геллер»

Технические характеристики:

Водоизмещение: 5500 т.

Главные размерения: длина — 81.6 м, ширина — 16 м

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Экипаж: 70 человек

11. 12. 13. 14. Ярусоловы-процессоры проекта МТ 1112XL.



© Фото из открытых источников

Проектант — «Marin Teknikk AS» (Норвегия)

Строительство ведёт ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург)

Серия:

Заводской № 1112 — заложен 20.07.2018 — «Гандвик-1»

Заводской № 1114 — заложен 14.09.2018 — «Марлин»

Заводской № 1113 — заложен 30.01.2019 — «Гандвик-2»

Заводской № 1115 — заложен 29.03.2019 — «Гандвик-3»

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2200 т.

Главные размерения: длина — 58.6 м, ширина — 13 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Автономность: 45 суток

Экипаж: 30 человек

Производительность: добыча — 30 тонн рыбы в сутки, заморозка — 24 тонны в сутки.





© Фото автора (A_SEVER)



© Фото автора (A_SEVER)

15. 16. 17. Рыболовецкие траулеры-сейнеры проекта SK-3101R.



© Фото из открытых источников

Проектант — «Skipskompetanse» (Норвегия)

Строительство ведёт ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград)

Серия:

Заводской № 04001 — заложен 08.07.2016 — спущен 12.12.2017 — «Ленинец»

Заводской № 04002 — заложен 25.11.2016 — спущен 30.03.2018 — «Командор»

Заводской № 04003 — заложен 24.03.2017 — спущен 15.06.2018 — «Ударник»

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 50.6 м, ширина — 12 м, осадка -? м.

Объём охлаждаемых морской водой танков для хранения рыбы: 780 м³

Экипаж: 15 человек

18. Большой морозильный рыболовный траулер проекта 5670WSD.



© Рендер с сайта aoosk.ru

Проектант — «Wärtsilä"

Строительство ведёт ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград)

Заводской №? — готовится к закладке — «Виктор Гаврилов»

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 121 м, ширина — 21 м

19. 20. 21. Морозильные траулеры проекта ST-118L-ATF (КТМ01).



© Фото из открытых источников

Проектанты «Skipsteknisk» (Норвегия) и «Морское Инженерное Бюро» (Украина)

Строительство ведёт ПАО «Выборгский судостроительный завод»

Серия:

Заводской № 935 — заложен 31.05.2017 — спущен 05.122018 — «Баренцево море»

Заводской № 936 — заложен 0?.2018

Заводской № 937 — заложен 25.05.2018

Технические характеристики:

Дедвейт: 2840 т.

Главные размерения: длина — 86 м, ширина — 17 м, осадка — 8.9 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Автономность: 30 суток

Экипаж: 49 человек

Судно предназначено для ловли донных пород рыб, сортировки, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки. Установленное на борту траулера технологическое оборудование позволяет ежесуточно выпускать 110 т. мороженной рыбной продукции, 25 т. рыбного филе и 9 т. рыбной муки и рыбьего жира.





© Фото с сайта korabel.ru

22. 23. Морозильные траулеры проекта КМТ02.01.

Проектанты «Skipsteknisk» (Норвегия) и «Морское Инженерное Бюро» (Украина)

Строительство ведёт ПАО «Выборгский судостроительный завод»

Серия:

Заводской № 939 — заложен 26.01.2018 — «Норд Пилигрим»

Заводской № 950 — заложен 01.11.2018 — «Юрий Маточкин»

Технические характеристики:

Дедвейт: 2050 т.

Главные размерения: длина — 80.4 м, ширина — 15.4 м, осадка — 8.9 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Автономность: 30 суток

Экипаж: 46 человек

Судно предназначено для ловли донных пород рыб, сортировки, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки. Установленное на борту траулера технологическое оборудование позволяет ежесуточно выпускать 105 т. мороженной рыбной продукции, 40 т. рыбного филе и 8 т. рыбной муки и рыбьего жира.





© Фото из открытых источников

24. 25. Суда для добычи краба проекта 03070.



© Фото из открытых источников

Строительство ведёт ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)

Серия:

Заводской № 402 — заложено 02.03.18 — спущено 26.12.18 — «Русь»

Заводской № 403 — готовится к закладке

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 1835 т.

Главные размерения: длина — 50.5 м, ширина — 12 м, осадка — 6.6 м.

Максимальная скорость хода: 12 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 30 человек

Судно предназначено для донного лова краба конусными ловушками с последующей сортировкой и перегрузкой в решетчатые корзины и транспортировкой живого краба в специальных изолированных цистернах (RSW-танках) вместимостью около 450 куб. метра.





© Фото пресс-службы ЛСЗ «Пелла».

26. Малый рыболовный траулер проекта Т30.



© Рендер с сайта vympel-rybinsk.ru

Проектант — АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск)

Строительство ведёт ООО «Верфь братьев Нобель» (Рыбинск)

Заводской № 02921 — заложен 16.08.2018

Технические характеристики:

Водоизмещение: 560 т.

Главные размерения: длина — 35.1 м, ширина — 9 м, осадка — 3 м.

Максимальная скорость хода: 11 узлов

Объём рефрижераторного трюма (нетто): 190 м³

Автономность: 10 суток

Экипаж: 10 человек