Строительство рыболовецких судов
Предлагаю Вашему вниманию второй обзор рыболовецких судов, строящихся на отечественных судостроительных заводах. Предыдущий обзор был опубликован мной в августе прошлого года, но за эти 8 месяцев очень многое изменилось — строительство рыболовных судов сейчас наиболее динамичный сектор отечечственного судостроения!
1. 2. 3. 4. Рыболовецкие траулеры проекта 03095.
Строительство ведёт ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)
Серия:
Заводской № 410 — заложен
Заводской № 411 — заложен
Заводской № 412 — заложен
Заводской № 413 — заложен
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 3730 т.
Дедвейт: 1400 т.
Главные размерения: длина — 70 м, ширина — 13.5 м, осадка — 6.6 м.
Максимальная скорость хода: 14.5 узлов
Экипаж: 60 человек
Судно предназначено для ловли донных пород рыб, сортировки, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки. Установленное на борту траулера технологическое оборудование позволяет выпускать 100 тонн мороженной рыбной продукции, 20 тонн рыбного филе и 60 тонн рыбной муки ежесуточно.
5. 6. Рыболовецкие траулеры проекта 1701.
Строительство ведёт ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)
Серия:
Заводской № 414 — заложен 27.12.2017
Заводской № 415 — заложен 27.12.2017
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 3130 т.
Главные размерения: длина — 61 м, ширина — 14 м, осадка — 5.9 м.
Максимальная скорость хода: 13.5 узлов
Автономность: 30 суток
Экипаж: 38 человек
Траулеры предназначены для донного и пелагического промысла, а также сортировки, потрошения и филетирования рыбы.
7. 8. Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192.
Проектант — «Skipteknisk» (Норвегия), Морское инженерное бюро и КБ «Вымпел»
Строительство ведёт АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург)
Серия:
Заводской № 02480 — заложен 23.01.2019
Заводской № 02481 — заложен 08.04.2019
Технические характеристики:
Дедвейт: 5700 т.
Главные размерения: длина — 108.2 м, ширина — 21 м, осадка — 8.8 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Автономность: 45 суток
Экипаж: 139 человек
Установленное на борту траулера технологическое оборудование позволяет выпускать 260 тонн мороженной рыбной продукции и 250 тонн рыбной муки ежесуточно.
9. 10. Траулеры-процессоры проекта 170701.
Проектант — «Nautic» (Исландия)
Строительство ведёт ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург)
Серия:
Заводской №? — заложен
Заводской №? — заложен
Технические характеристики:
Водоизмещение: 5500 т.
Главные размерения: длина — 81.6 м, ширина — 16 м
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Экипаж: 70 человек
11. 12. 13. 14. Ярусоловы-процессоры проекта МТ 1112XL.
Проектант — «Marin Teknikk AS» (Норвегия)
Строительство ведёт ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург)
Серия:
Заводской № 1112 — заложен
Заводской № 1114 — заложен
Заводской № 1113 — заложен
Заводской № 1115 — заложен
Технические характеристики:
Водоизмещение: 2200 т.
Главные размерения: длина — 58.6 м, ширина — 13 м.
Максимальная скорость хода: 13 узлов
Автономность: 45 суток
Экипаж: 30 человек
Производительность: добыча — 30 тонн рыбы в сутки, заморозка — 24 тонны в сутки.
15. 16. 17. Рыболовецкие траулеры-сейнеры проекта SK-3101R.
Проектант — «Skipskompetanse» (Норвегия)
Строительство ведёт ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград)
Серия:
Заводской № 04001 — заложен
Заводской № 04002 — заложен
Заводской № 04003 — заложен
Технические характеристики:
Главные размерения: длина — 50.6 м, ширина — 12 м, осадка -? м.
Объём охлаждаемых морской водой танков для хранения рыбы: 780 м³
Экипаж: 15 человек
18. Большой морозильный рыболовный траулер проекта 5670WSD.
Проектант — «Wärtsilä"
Строительство ведёт ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград)
Заводской №? — готовится к закладке — «Виктор Гаврилов»
Технические характеристики:
Главные размерения: длина — 121 м, ширина — 21 м
19. 20. 21. Морозильные траулеры проекта ST-118L-ATF (КТМ01).
Проектанты «Skipsteknisk» (Норвегия) и «Морское Инженерное Бюро» (Украина)
Строительство ведёт ПАО «Выборгский судостроительный завод»
Серия:
Заводской № 935 — заложен
Заводской № 936 — заложен 0?.2018
Заводской № 937 — заложен 25.05.2018
Технические характеристики:
Дедвейт: 2840 т.
Главные размерения: длина — 86 м, ширина — 17 м, осадка — 8.9 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Автономность: 30 суток
Экипаж: 49 человек
Судно предназначено для ловли донных пород рыб, сортировки, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки. Установленное на борту траулера технологическое оборудование позволяет ежесуточно выпускать 110 т. мороженной рыбной продукции, 25 т. рыбного филе и 9 т. рыбной муки и рыбьего жира.
22. 23. Морозильные траулеры проекта КМТ02.01.
Проектанты «Skipsteknisk» (Норвегия) и «Морское Инженерное Бюро» (Украина)
Строительство ведёт ПАО «Выборгский судостроительный завод»
Серия:
Заводской № 939 — заложен
Заводской № 950 — заложен
Технические характеристики:
Дедвейт: 2050 т.
Главные размерения: длина — 80.4 м, ширина — 15.4 м, осадка — 8.9 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Автономность: 30 суток
Экипаж: 46 человек
Судно предназначено для ловли донных пород рыб, сортировки, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки. Установленное на борту траулера технологическое оборудование позволяет ежесуточно выпускать 105 т. мороженной рыбной продукции, 40 т. рыбного филе и 8 т. рыбной муки и рыбьего жира.
24. 25. Суда для добычи краба проекта 03070.
Строительство ведёт ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)
Серия:
Заводской № 402 — заложено
Заводской № 403 — готовится к закладке
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 1835 т.
Главные размерения: длина — 50.5 м, ширина — 12 м, осадка — 6.6 м.
Максимальная скорость хода: 12 узлов
Дальность плавания: 6000 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 30 человек
Судно предназначено для донного лова краба конусными ловушками с последующей сортировкой и перегрузкой в решетчатые корзины и транспортировкой живого краба в специальных изолированных цистернах (RSW-танках) вместимостью около 450 куб. метра.
26. Малый рыболовный траулер проекта Т30.
Проектант — АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск)
Строительство ведёт ООО «Верфь братьев Нобель» (Рыбинск)
Заводской № 02921 — заложен 16.08.2018
Технические характеристики:
Водоизмещение: 560 т.
Главные размерения: длина — 35.1 м, ширина — 9 м, осадка — 3 м.
Максимальная скорость хода: 11 узлов
Объём рефрижераторного трюма (нетто): 190 м³
Автономность: 10 суток
Экипаж: 10 человек
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