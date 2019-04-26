Добавить статью
Электроника и электротехника

ТЕХНОТЕХ освоил производство стеклотекстолита ML FR-4 и новинки — ML FR-4 HiTg

  •  © tehnoteh.ru

Компания «ТЕХНОТЕХ» из Йошкар-Олы успешно представила свою продукцию на ExpoElectronica 2019.

В витринах разместили образцы единственного отечественного стеклотекстолита ML FR-4 и новинки — ML FR-4 HiTg, испытания которого успешно завершились в этом году; гибкие, гибко-жесткие, многослойные платы 4-5 класса сложности, из высокотемпературного материала, из СВЧ-материала, с диэлектриком смешанного типа, со скрытыми и глухими отверстиями и металлическими основаниями; сложные устройства с высоким уровнем сборочно-монтажных работ по технологиям SMT (поверхностного монтажа) и THT (установки выводных компонентов) в корпусе и готовые к эксплуатации.

Раннее предприятие ООО «ТЕХНОТЕХ» запустило в производство линию по изготовлению фольгированных диэлектриков марки FR-4, внедрив в производство новейшие технологии итальянской фирмы CEDAL. Благодаря овладению новыми технологиями ООО «ТЕХНОТЕХ» на собственной производственной базе создает диэлектрический материал марки ML FR-4, который по качеству не уступает материалам ведущих мировых компаний.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://tehnoteh.ru/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D0%BF/

ТЕХНОТЕХ, Марий-Эл, стеклотекстолит, FR-4
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,