Компания «ТЕХНОТЕХ» из Йошкар-Олы успешно представила свою продукцию на ExpoElectronica 2019.

В витринах разместили образцы единственного отечественного стеклотекстолита ML FR-4 и новинки — ML FR-4 HiTg, испытания которого успешно завершились в этом году; гибкие, гибко-жесткие, многослойные платы 4-5 класса сложности, из высокотемпературного материала, из СВЧ-материала, с диэлектриком смешанного типа, со скрытыми и глухими отверстиями и металлическими основаниями; сложные устройства с высоким уровнем сборочно-монтажных работ по технологиям SMT (поверхностного монтажа) и THT (установки выводных компонентов) в корпусе и готовые к эксплуатации.

Раннее предприятие ООО «ТЕХНОТЕХ» запустило в производство линию по изготовлению фольгированных диэлектриков марки FR-4, внедрив в производство новейшие технологии итальянской фирмы CEDAL. Благодаря овладению новыми технологиями ООО «ТЕХНОТЕХ» на собственной производственной базе создает диэлектрический материал марки ML FR-4, который по качеству не уступает материалам ведущих мировых компаний.