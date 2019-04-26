В Карачаево-Черкесии состоялась высадка второй очереди грушевого сада интенсивного типа

В КЧР состоялась высадка саженцев в рамках второго этапа посадки грушевых садов, закладываемых на территории Адыге-Хабльского района КЧР. Общая площадь грушевого сада, по завершению высадки, составит 20 га.

Уникальность этого проекта для Российской Федерации в том, что он на 100% заложен из отечественного материала, в рамках государственной программы импортозамещения.

«С 2019 года в Карачаево-Черкесии заработала программа по закладке мини-садов интенсивного типа. Уже этой весной будем высаживать первые сады в личных подсобных хозяйствах. Органы государственной власти берут на себя все затраты на то, чтобы человек у себя на 15 сотках посадил сад. Мы будем помогать и в технологиях и финансово. В среднем это порядка 300-400 тысяч рублей в год дополнительного дохода для жителей», — пояснили в правительстве республики.

Следующим этапом проекта по развитию садоводства в Карачаево-Черкесии станет строительство мощного плодохранилища, где урожай, собранный в садах интенсивного типа, в том числе в мини-садах, будет храниться до этапа реализации.