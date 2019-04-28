В Волгоградской области возвращают неиспользуемые земли сельхозназначения в оборот

По информации областного комитета сельского хозяйства, из 67 тысяч гектаров возвращенных в оборот пахотных земель наиболее существенные площади добавлены в Старополтавском (11,9 тысячи гектаров), Дубовском (9,3), Ольховском (9,1) и Палласовском (8,7) районах.

В результате проведенной работы площадь засеваемой пашни увеличена до 4,88 миллиона гектаров. Так, под урожай 2019 года 1,5 миллиона гектаров — на 75 тысяч гектаров больше, чем годом ранее, — засеяно озимыми культурами.

Совершенствование законодательства позволило активизировать работу по введению в оборот земель, которые не использовались длительное время и представляли угрозу в пожароопасный период из-за ненадлежащего ухода. Кроме того, в регионе проведена масштабная работа по внедрению государственной информационной системы мониторинга сельскохозяйственных угодий «Агропортал», позволяющей при активном участии органов местного самоуправления проводить инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения — проект получил высокую оценку Минсельхоза России.

Благодаря комплексной работе, направленной на устойчивое сбалансированное развитие АПК, валовый объем производства сельхозпродукции в Волгоградской области вырос с 89,9 миллиарда рублей в 2013 году до порядка 126 миллиардов по итогам 2018-го.