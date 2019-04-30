Экскурсия по судостроительному комплексу «Звезда»

26 апреля 2019 в рамках пресс-тура на судостроительный комплекс «Звезда"(Приморский край) представители СМИ приняли участие экскурсии на не имеющий аналогов в России кран-гигант «Голиаф», а также посетили блок корпусных производств.

Представители СМИ смогли оценить не только визуально кран-гигант «Голиаф», но и подняться на его «видовую площадку», которая находится на высоте 110 метров. Кажется, что отсюда видна не только вся территория ССК, но и весь Большой Камень: впечатляет, поражает, изумляет и завораживает. Грузоподъемность этого уникального крана составляет 1200 тонн.

Экскурсию по блоку корпусных производств, где осуществляется изготовление секций и укрупнение в мини-блоки, для журналистов провел главный строитель ССК «Звезда» Максим Плугин. Он рассказал о том, как организован рабочий процесс на высокотехнологичном оборудовании, а участники пресс-тура увидели, как происходит резка металла, механическая сборка деталей и сварка на разных этапах сборки.

Территория цеха разделена на несколько секций по типу выполнения определенных операций. Работают краны, передающие детали из одной секции в другую. Слаженная работа на таком сложном высокотехнологичном производстве впечатляет.