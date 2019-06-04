Предприятие «Новый дом» выпускает пигментные пасты для производства цветных полимерных изделий
На проходивших недавно выставках «Интерлакокраска 2019» и «Мосбилд 2019» производственная компания «Новый дом» из Ижевска продемонстрировала свои возможности в области пигментных паст. В течение последних лет компания разработала и запустила в производство ряд новых пигментных паст для применения на производственных линиях по выпуску цветных полимерных изделий.
Компания занимается производством пигментных паст и лакокрасочных материалов более 22 лет. Собственный научно-технический центр позволяет создавать рецептуры пигментных паст не уступающие лучшим мировым образцам. Свою продукцию компания отправляет российским потребителям, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Поставки продукции осуществляются собственным автотранспортом, а также транспортными компаниями-партнерами.
«Новый Дом» выпускает пигментные пасты под торговой маркой «Палиж» (экспортное название «Palizh») для получения различных цветов и оттенков у полимерной массы необходимой для производства полимерных изделий. Ассортимент выпускаемых паст представлен в каталоге.
О пигментных пастах
При промышленном производстве полимерных изделий возникает задача придания определенного цвета или цветового оттенка выпускаемым изделиям. Это требуется для создания определенных конкурентных преимуществ, для яркого предупреждающего внешнего вида, для выполнения требований дизайна по проекту
Для окрашивания полимеров используются пигментные пасты. Они позволяют сделать производство цветных полимерных изделий гибким, быстро реагирующим на тенденции моды и запросы потребителя. Пасты предоставляют возможность окрасить любой тип полимера и выбор наиболее подходящего цвета для выпускаемых изделий зависит только от пожеланий заказчиков.
Преимущества:
- непродолжительность процесса окрашивания;
- поставка и хранение пигментных паст в металлических бочках и других удобных емкостях;
- при использовании пигментных паст отсутствует пыль, как при использовании сухих пигментов;
- достаточно малых количеств пигментной пасты для получения необходимого цвета в полимерной массе;
- высокое качество введения и растворения пасты в полимере;
- высокое качество получаемой интенсивности цвета;
- разнообразие вариантов смешивания цветов и оттенков для достижении нужного цвета;
- быстрая смена цвета на оборудовании для выпуска следующей партии другого цвета;
Пигментная паста представляет собой смесь красителя, композиции полимерных материалов и присадок, способствующих равномерному распределению и фиксации цвета. В состав дополнительно могут входить металлы, флуоресцентные вещества, пигменты с особыми оптическими свойствами
Чтобы выбрать пигментную пасту для окрашивания полимерной массы, необходимо предварительно изучить характеристики полимера.
Пигментные пасты «Полимер P»
Пигментные пасты «Полимер P» разработаны для придания цветов и оттенков следующим полимерным материалам: полиэфирным смолам, стеклопластикам и гелькоутам.
Полиэфирные смолы — это сложные полиэфиры, которые в результате процесса отверждения принимают вид нерастворимых и неплавких полимерных материалов. Изделия из полиэфирной смолы могут эксплуатироваться в температурном диапазоне до 200 °C.
«Полимер P» не имеет резкого запаха и в производственных условиях не требует применения вытяжных систем или защитных средств. Высококачественное сырье применяемое при его производстве, обеспечивает отличное внедрение в полимер. Палитра паст позволяет колеровать полимерную массу по каталогу RAL или подобрать цвета по образцам.
Ниже показаны фото полимерных изделий различных цветов и оттенков, которые можно получить путем применения пигментных паст.
Область применения полужестких смол — защитные шлемы, детали корпусов, ограждения. Хорошие возможности для улучшения эстетического вида и получения современного технического дизайна дает изготовление деталей из гелькоутовых стеклопластиков.
Смола с пониженной усадкой отлично подходит для изготовления деталей техники. Такой материал позволяет формировать поверхности сложной формы и создавать фигурные элементы не беспокоясь о том, что изделие потеряет форму после высыхания.
Атмосферостойкие смолы — это отличный материал для изготовления архитектурных элементов и облицовки фасадов зданий. При длительной эксплуатации на открытом воздухе изделие не теряет свою форму и привлекательный внешний вид.
Важное свойство полиэфирной смолы — устойчивость к действию воды, в том числе соленой. Поэтому материал можно использовать для изготовления емкостей для хранения и перевозки воды, лодок и других средств передвижения, декоративных фигур для набережных, бассейнов, аквариумов и океанариумов.
Для изготовления деталей с высокими требованиями по пожарной безопасности используется полиэфирная смола с добавлением антипиренов. Также полиэфирная смола может использоваться как связующее для производства слоистых пластиков, кухонных моек из искусственного камня.
Пигментные пасты «Полимер О»
Пигментные пасты «Полимер O» разработаны для придания цвета 2-компонентным полиуретанам, эпоксидных смолам и натуральным каучукам. Палитра паст позволяет колеровать полимерную массу по каталогу RAL или подобрать цвета по образцам.
Химический состав полиуретанов обеспечивает потребительским изделиям на его основе ряд ценных свойств:
- высокая твердость позволяет использовать его для изготовления изделий, работающих под действием сильных механических нагрузок, например, для валов холодной прокатки или гибки стали;
- способность сохранять высокую эластичность при повышенной твердости (предел деформации при разрыве обычно не менее 350%) обеспечивает очень высокое значение прочности (до 50 МПа);
- износостойкость и абразивная стойкость полиуретана позволяет заменить металлы и превысить их эксплуатационные свойства;
- устойчивость к действию атмосферных факторов, а также разбавленных минеральных и органических кислот, щелочей и различных растворителей обеспечивает длительность эксплуатации при высокой влажности и температуре до 110 °C.
Благодаря комплексу свойств полиуретана его применение выгодно во многих отраслях промышленности: машиностроительной, нефтегазодобывающей, горнодобывающей, авиационной, автомобильной, строительной, лакокрасочной, полиграфической, легкой и др.
Использование пигментных паст «Полимер O» для придания цвета полиуретановым изделиям обеспечивает:
- широкий цветовой диапазон готовых изделий, возможность получения ярких цветов;
- получение равномерно окрашенного материала за счет легкости распределения пигментной пасты в объеме полимера;
- высокую стабильность окрашенной полимерной массы, поскольку не происходит расслоения композиции основа-пигмент;
- 100% повторяемость окрашивания полимерной массы от партии к партии;
- низкий расход пигментной пасты: концентрация паст «Полимер» составляет в среднем 1-2%, а для получения высокоинтенсивной окраски используется до 5% пасты. При колеровании двухкомпонентных полиуретанов пасту сразу вводят в основной материал.
Пигментная паста «Полимер O» применяется для окрашивания в массе поливинилхлоридных пластмасс и каучуков.
Пигментные пасты «Полимер U»
Для окрашивания автомобильных деталей и дисков в цвета металлик применяют базовые эмали, которым придают необходимые металлические цвета с помощью пигментной пасты. Для колеровки базовой эмали в металлические цвета можно применить «Полимер U».
Пигментные пасты «Полимер U» разработаны для окрашивания полимерной массы на следующих основах: полиэфиры, стеклопластики, гелькоуты, 1-компонентные полиуретаны, полиметилметакрилат, эпоксидные смолы, кремнийорганика, пентафталевые, глифталевые, перхлорвиниловые лакокрасочные материалы, меламин-формальдегидные основы, акрилаты, нитроцеллюлоза.
Высококачественное сырье применяемое при производстве «Полимер U», обеспечивает отличное внедрение в полимер. Палитра паст позволяет колеровать полимерную массу по каталогу RAL или подобрать цвета по образцам.
Полиамид 66 — инженерный пластик антифрикционного и конструкционного назначения. Является альтернативой металлам (бронза, сталь). Обладает высокими диэлектрическими и механическими свойствами, стойкостью к истиранию. В узлах трения работает без смазки, поглощает звук и вибрации. Из него могут изготавливаться малошумящие механизмы — ролики и направляющие для конвееров, механизмы линейных и радиусных систем раздвижных шкафов и дверей. Полиамид прост в обработке методом фрезерования, точения, сверления, шлифования, химически стоек.
На фото ниже шестерни из полиамида 66 с дисульфидом молибдена окрашены в антрацитовый цвет, обладают повышенной прочностью, жесткостью и сниженным коэффициентом трения.
Пигментные пасты «Полимер L»
Пигментные пасты «Полимер L» разработаны специально для колеровки пенополиуретанов (ППУ) и полимочевины.
Пенополиуретан — это полимер с ячеистой структурой из группы газонаполненных полимеров. Вспененный пенополиуретан содержит в своих ячейках до 90% воздуха, что обеспечивает ему легкость и высокие теплоизоляционные качества. Пенополиуретан экологичен, долговечен и прост в применении. Всем знакомый поролон — это одна из разновидностей пенополиуретана.
Палитра паст «Полимер L» позволяет колеровать полимерную массу по каталогу RAL или подобрать цвета по образцам.
Продукция «Палиж», производится на современном оборудовании из лучших российских и зарубежных компонентов в соответствии с ISO 9001 (системой менеджмента качества). Компания имеет собственный научно-исследовательский центр и разрабатывает собственные рецептуры пигментных паст с использованием лучших образцов зарубежных и российских производителей.
Предприятие «Новый дом», город Ижевск
Производственная база располагается в Ижевске, торговля осуществляется напрямую, а также через партнерскую торговую сеть и сеть дистрибюторов.
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