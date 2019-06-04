Предприятие «Новый дом» выпускает пигментные пасты для производства цветных полимерных изделий

На проходивших недавно выставках «Интерлакокраска 2019» и «Мосбилд 2019» производственная компания «Новый дом» из Ижевска продемонстрировала свои возможности в области пигментных паст. В течение последних лет компания разработала и запустила в производство ряд новых пигментных паст для применения на производственных линиях по выпуску цветных полимерных изделий.

Компания занимается производством пигментных паст и лакокрасочных материалов более 22 лет. Собственный научно-технический центр позволяет создавать рецептуры пигментных паст не уступающие лучшим мировым образцам. Свою продукцию компания отправляет российским потребителям, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Поставки продукции осуществляются собственным автотранспортом, а также транспортными компаниями-партнерами.

«Новый Дом» выпускает пигментные пасты под торговой маркой «Палиж» (экспортное название «Palizh») для получения различных цветов и оттенков у полимерной массы необходимой для производства полимерных изделий. Ассортимент выпускаемых паст представлен в каталоге.