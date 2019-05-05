В Республике Коми поставлена на опытно-боевое дежурство РЛС семейства «Воронеж»

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Одна из систем защиты начала работать в Заполярье. Станция слежения, которая видит из космоса даже футбольный мяч. В феврале 2019 г. в республике Коми введена в строй суперсовременная радиолокационная установка семейства «Воронеж». Она может очень точно определять параметры летящих целей. Станцию еще никто не видел, кроме создателей и сотрудников. Съемочная группа Первого канала стала первой, кому показали уникальное сооружение, которое выглядит скорее как футуристический арт-объект, а не грозная система сдерживания и предупреждения ядерного удара.