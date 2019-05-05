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В Санкт-Петербурге спущен на воду пограничный патрульный корабль «Забайкалье» — 4-й корабль проекта 22120 «Пурга», построенный ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз».

Проект корабля разработан ООО ПКБ «Петробалт» и ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1246 т.

Главные размерения: длина — 70.8 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3.6 м.

Максимальная скорость хода: 21 узел

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 25 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.





© Фото с сайта fleetphoto.ru

Фото И.В. Бородулина с сайта fleetphoto.ru