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Судостроение и судоходство

Спущен на воду пограничный патрульный корабль «Забайкалье»

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

В Санкт-Петербурге спущен на воду пограничный патрульный корабль «Забайкалье» — 4-й корабль проекта 22120 «Пурга», построенный ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз».

Проект корабля разработан ООО ПКБ «Петробалт» и ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1246 т.

Главные размерения: длина — 70.8 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3.6 м.

Максимальная скорость хода: 21 узел

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 25 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

Фото И.В. Бородулина с сайта fleetphoto.ru

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Санкт-Петербург, СФ «Алмаз», ПСКР, 22120, «Забайкалье»
  • Нет аватара ivania
    05.05.1916:03:32

    Вооружение — пулеметы?

    #1126868
  • Нет аватара malikszh
    05.05.1916:15:44

    Корабль новый, но фоне разрухах

    #1126870
    • A_SEVER A_SEVER
      05.05.1916:26:47

      но фоне разрухах
      Снесли старое здание эллинга, рядом строят новый жилой комплекс.

      #1126872
      • Нет аватара alex_uns
        05.05.1916:43:24

        Снесли старое здание эллинга, рядом строят новый жилой комплекс.

        Звучит как двусмысленно. Мол снесли старое здание эллинга, и вот где-то там за ним, или рядом с этим местом, на котором стоял эллинг, но все-таки не на нем, там, вдалеке, учитывая оптику камеры, строят жилой комплекс. Нет строят жилой комплекс на территории Алмаза. И не рядом со снесенным, а на его месте. Наверное так, а, Север? И нет никакой надежды, что на месте снесенного старого эллинга когда-нибудь появится новый. А то это тоже можно подстрочно прочесть в вашем двусмысленном уточнении.

        Девелоперам начхать на судостроение. Это капитализм и если его не держать в узде, то накрылись бы медным тазом и Балтийский завод и Северные верфи. А от Алмаза хапанули кусок так как Алмаз стал не государственным, а частным предприятием. Чей гешефт от сделки с девелопером? правильно — да конешно государства.

        •  © wmpics.pics

        Обведено проданная территория Алмаза девелоперу. Причем нарушены нормы о санитарно-защитной зоне между территорией предприятия и сформированной на его бывшей территории жилой зоны.

        Отредактировано: alex_uns~17:09 05.05.19
        #1126882
        • A_SEVER A_SEVER
          05.05.1916:50:32

          Нет строят на территории Алмаза
          Строят на бывшей территории «Алмаза».

          #1126883
          • Нет аватара alex_uns
            05.05.1917:14:49

            Бывшая территория Алмаза стала бывшей не по собственному хотению и по собственному велению. У каждого капиталистического подвига есть имя. Начал этот подвиг девелопер RBI, а заканчивает Петербургская недвижимость. А сделку совершил от имени Алмаза не земельный участок директор предприятия.

            Это бывшие супруги уходят как-то сами. Земельные участки бывшими сами не становятся.

            Отредактировано: alex_uns~17:30 05.05.19
            #1126886
            • A_SEVER A_SEVER
              05.05.1917:22:08

              стала бывшей не по собственному хотению
              Разумеется, есть продавец и есть покупатель.

              #1126888
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