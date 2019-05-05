Завод «Челябинские строительно-дорожные машины» разработал снегоуплотнительную машину

Как сообщила пресс-служба компании РМ-Терекс,Челябинский завод дорожных машин имени Д. В. Колющенко, входящий в компанию «РМ-Терекс» корпорации «Русские машины» и выпускающий дорожно-строительную технику: бульдозеры, скреперы, автогрейдеры, приступил к диверсификации производства и освоению смежной продукции, разработав и запустив в тестувую эксплуатацию шесть единиц снегоуборочной техники, а именно шеститонных ратраков РТ6 с двигателем Ярославского моторного завода ЯМЗ-536 мощностью 260 л. с. и гидростатической трансмиссией.

Новые машины с четырехметровым отвалом и и активной фрезой развивают скорость до 17 км/ч. и могут работать со всеми типами снежного покрытия.

Новая продукция ЧЗК станет дешевле импортной на 20 процентов. Ранее данную технику в России не производили и закупали за рубежом.

Ратраки предназначены для формирования трасс на горнолыжных курортах и зимних спортивных комплексах

На заводе «Челябинские строительно-дорожные машины» ведется разработка еще одной 12-и тонной модели ратрака РТ12, испытание которого запланированы на 2019 год.

Серийный выпуск и поставка заказчикам новой продукции запланирован на 2020 год.