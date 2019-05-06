Строительство сухого дока СК «Звезда»





© Фото с сайта dcss.ru

В Большом Камне (Приморский край) на судостроительном комплексе «Звезда» продолжается строительство сухого дока длиной 485 метров, шириной 114 метров и глубиной 14 метров.





© Фото с сайта dcss.ru

Общая панорама строящегося сухого дока:



© Фото с сайта dcss.ru

В бывшей «морской» половине дока началось устройство свайного основания стенок:



© Фото с сайта dcss.ru

В бывшей «сухопутной» половине дока идут монолитные работы:



© Фото с сайта dcss.ru

Фото с сайта dcss.ru