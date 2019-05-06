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Фотофакты

Строительство сухого дока СК «Звезда»

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

В Большом Камне (Приморский край) на судостроительном комплексе «Звезда» продолжается строительство сухого дока длиной 485 метров, шириной 114 метров и глубиной 14 метров.

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Общая панорама строящегося сухого дока:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

В бывшей «морской» половине дока началось устройство свайного основания стенок:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

В бывшей «сухопутной» половине дока идут монолитные работы:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Фото с сайта dcss.ru

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Приморский край, Большой Камень, Звезда, сухой док
  • Нет аватара altman66
    06.05.1916:35:51

    Грандиозный размах

    #1127179
  • Нет аватара MusclePump
    06.05.1916:37:24

    Медленно строят или мне кажется?

    #1127180
    • A_SEVER A_SEVER
      06.05.1916:44:43

      Медленно строят или мне кажется?
      Всё относительно.

      #1127181
  • Нет аватара cherev
    06.05.1918:23:14

    Интересно, когда его закончат? Пока на взгляд обывателя, изменения медленные.

    #1127208
    • A_SEVER A_SEVER
      06.05.1918:35:11

      на взгляд обывателя, изменения медленные
      Для осознания масштаба стройки посмотрите на 3-е фото (общая панорама стройки).

      Видите справа здание цеха?

      А теперь сравните это здание с котлованом дока!    

      #1127212
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