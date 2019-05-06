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Фотофакты

Строительство парома для Сахалина на Амурском судостроительном заводе

  •  © фото с сайта асзкмс.рф

  •  © фото с сайта асзкмс.рф

Строительство парома проекта CNF11CPD на Амурском судостроительном заводе.

Судно с заводским № 300 было заложено в Комсомольске-на-Амуре 29 июня 2017 года.

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 131 м, ширина — 20.3 м, осадка — 6.6 м.

Дальность плавания: 1500 миль

Скорость хода: максимальная — 18 узлов, экономическая — 12 узлов

Автономность по запасам топлива: 5 суток

Экипаж: 35 человек

Пассажировместимость: 200 человек

Грузовместимость: от 26 до 32 вагонов (в зависимости от типа) либо 39 грузовых и 28 легковых автомобилей

После завершения строительства паром будет таким:

  •  © Рендер с сайта meb.com.ua

  •  © Рендер с сайта meb.com.ua

Фото с сайта асзкмс.рф

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Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Амурский судостроительный завод, АСЗ, паром, CNF11CPD
  • A_SEVER A_SEVER
    06.05.1915:05:08

    Сентябрь 2018 года:

    •  © Фото с сайта khabkrai.ru

    •  © Фото с сайта khabkrai.ru

    Апрель 2019 года:

    •  © фото с сайта асзкмс.рф

    •  © фото с сайта асзкмс.рф

    #1127152
  • Нет аватара adlik
    06.05.1915:45:54

    Большой паром, интересно, а десантный кораблик по типу «Мистралей» нельзя похожим образ сваять, там вооружения не особо, по сути тоже «большое корыто»

    #1127167
    • A_SEVER A_SEVER
      06.05.1915:51:52

      а десантный кораблик по типу «Мистралей» нельзя похожим образ сваять
      На АСЗ нельзя.

      #1127168
      • Нет аватара anastasia222
        06.05.1916:32:17

        А почему нельзя?

        #1127178
        • A_SEVER A_SEVER
          06.05.1916:45:55

          А почему нельзя?
          УДК слишком большой заказ для этого завода.

          #1127182
  • Нет аватара Котельщик1549
    06.05.1917:14:25

    Спустя два года даже на воду спустить нечего. Ударно строим…

    #1127192
    • Нет аватара my.sdelanounas
      06.05.1917:23:51

      не прошло еще два года, на фото прогресс виден

      #1127193
    • A_SEVER A_SEVER
      06.05.1917:53:34

      Спустя два года даже на воду спустить нечего.
      Спуск на воду планируется в конце июля — через 2 года и 1 месяц после закладки.

      #1127202
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