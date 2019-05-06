Ход строительства транспортного обхода Хабаровска.Готовность объекта: 34%

Реализация крупнейшего на Дальнем Востоке инвестиционного проекта в транспортной отрасли идёт в соответствии с графиком. Работы по созданию первой в регионе скоростной автомагистрали «Обход Хабаровска» ведутся круглосуточно. Группой «ВИС» на объекте задействовано 250 единиц спецтехники, более 750 строителей и специалистов. Техническая готовность трассы к сегодняшнему дню оценивается в 33,9%.

На всём протяжении будущей автомагистрали, разделенной в период строительства на 13 секций, продолжаются работы по устройству основания дороги. На отдельных секциях завершена укладка дополнительного слоя дорожной одежды. Одновременно с этим ведётся сооружение объектов инфраструктуры, предусмотренных проектом — 20 из 24 мостов и путепроводов, 3 из 5 транспортных развязок, пунктов взимания платы на 4 секциях.

С началом активного строительного сезона начат новый этап работ — укладка нижнего слоя из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом. Позже на него будет уложена армирующая прослойка из геосетки. Уже в мае начнётся укладка асфальтобетонного покрытия. Применение многослойной конструкции дорожной одежды позволяет рассчитать восприятие планируемой нагрузки каждым слоем и обеспечить проектные характеристики будущей трассы.

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