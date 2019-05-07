Центр подготовки космонавтов получил второй самолёт Ту-204-300

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7 мая на аэродром Чкаловский прибыл второй Ту-204-300.Борт с номером RA-64044 «Юрий Гагарин» передаётся в эксплуатацию ЦПК от АО «Русавиаинтер» и лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК) (которая ранее являлась владельцем данных воздушных судов и провела их модернизацию в соответствии с требованиями ЦПК.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Первый Ту-204-300 с бортовым номером RA-64045 «Сергей Королёв», ЦПК получил 29 марта этого года.