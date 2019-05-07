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Авиация

Центр подготовки космонавтов получил второй самолёт Ту-204-300

  •  © Фото из открытых источников

7 мая на аэродром Чкаловский прибыл второй Ту-204-300.Борт с номером RA-64044 «Юрий Гагарин» передаётся в эксплуатацию ЦПК от АО «Русавиаинтер» и лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК) (которая ранее являлась владельцем данных воздушных судов и провела их модернизацию в соответствии с требованиями ЦПК.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Первый Ту-204-300 с бортовым номером RA-64045 «Сергей Королёв», ЦПК получил 29 марта этого года.

  •  © Фото из открытых источников

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Авиация, Ту-204-300, Роскосмос, авиастроение
  • Нет аватара Инженер2015
    07.05.1920:29:16

    красавец    

    только почему-то Юрий Гагарин на латинице написали…

    #1127395
    • Нет аватара Zemos
      07.05.1921:24:42

      И так и так. С одного борта кириллица.

      #1127401
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