В Нижегородской области запущена линия по производству клеевых материалов

24 апреля в Дзержинске Нижегородской области «Компания ХОМА» официально открыла модернизированную технологическую линию по производству ПВА-дисперсий.

Общая производственная мощность предприятия должна увеличиться в 2,5 раза, а объем выпуска клеевых материалов — с 2,4 т в год до 3,6 т.

Выпуск различных модификаций клея ПВА — одно из основных направлений работы ООО «Компания ХОМА». Клеи «Хома» используются при производстве мебели для дома и офиса, изготовлении бумажной упаковки — от гофрокоробов до подарочных пакетов, при склеивании древесины в процессе изготовления разнообразных товаров. Отечественный клей не уступает импортному, однако многие российские производители вынуждены покупать эту продукцию за рубежом, потому что отечественного продукта не хватает. Благодаря модернизации в «Компании ХОМА» острота проблемы для российских фабрик и заводов снизится.

Завод по производству акриловых дисперсий открылся в Дзержинске Нижегородской области 24 июля 2018 года.

Общий объем инвестиций в проект — 1 млрд 332 млн рублей.

В сентябре при реализации второго этапа инвестпроекта состоится открытие линии поливинилацетатных дисперсий. На этом участке будет создано еще 10 рабочих мест. В рамках третьего этапа компания «Хома» откроет производство водных полиуретановых дисперсий, которые не имеют аналогов в России.

«Компания Хома» намерена реализовать дополнительную продукцию на российском рынке, чтобы снизить остроту нехватки ПВАД у отечественных предприятий. Также планируется организовать поставки в Казахстан, Белоруссию, Армению, Узбекистан и Иран.

Справка

План содействия импортозамещению в промышленности был утвержден распоряжением Правительства России от 30 сентября 2014 г. № 1936 р. План для химической промышленности впервые принят в 2015 году. План построен на основе оценки доли импорта в поставках конкретных продуктовых категорий и определения предполагаемой сниженной доли. На сегодня в нем есть несколько продуктов, к выпуску которых причастна «Компания ХОМА». Это стирол-акриловые дисперсии, дисперсии на основе винил-ацетатных сополимеров специального назначения, клеевые материалы на основе ПВА, полиуретановые клеевые материалы и водные клеевые материалы на основе полиуретанов. Зависимость российского рынка от импорта продукции этих категорий на момент утверждения плана была очень высока, например, по стирол-акриловым дисперсиям составляла 80%. Благодаря реализации плана доля импорта в перечисленных категориях должна снизиться на федеральном уровне на 10-20%. В значительной мере это произойдет благодаря продукции «Компании ХОМА», одного из лидеров российского рынка связующих.