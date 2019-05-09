Пролёт авиации, вид с телебашни

Воздушную часть парада отменили, но есть отличные фотографии с репетиции от Марины Лысцевой на фоне Москвы.

Останкино, 7 мая 2019, 340 метров над землёй.

А-50

LYS_2062

© ic.pics.livejournal.com

Ми-26 + 4 Ми-8

B79Q0195

© ic.pics.livejournal.com Две башни позади — улица Расплетина, 22к2. Дом на переднем плане — улица Алабяна, 15

LYS_1937

© ic.pics.livejournal.com Дом с башней — Тепличный переулок, 4.

Ми-28Н и Живописный мост вдалеке.

Синие крыши — строящийся ЖК «Сердце столицы"

Ка-52

Башни на Ходынском бульваре.

Многоэтажка на Беговой.

Ми-28Н и Пресненский район.

«Украина» и Лужники.

Белый дом и Новодевичий монастырь.

Большая спортивная арена.

Высотка на Баррикадной и мэрия.

Ка-52 и Белый дом.

«Украина» и Ми-24.

А-50 и Поклонная гора.

А-50 и сити.

Ил-76 над сити.



B79Q0211

© ic.pics.livejournal.com

Ил78 и Ту-95МС из Рязани.

Ту-95.



B79Q0225

© ic.pics.livejournal.com

Ту-160 и Ту-22 из Шайковки.



B79Q0238

© ic.pics.livejournal.com

МиГ-29.

МиГи-29 и сити.

Су-24.

МиГи-31.

Су-34.

Тактическое крыло из Су-35С, Су34 и Су-30СМ.

«Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29 в пилотажном порядке «Кубинский бриллиант».

Завершают пролёт шесть Су-25 с триколором.