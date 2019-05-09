Пролёт авиации, вид с телебашни
Воздушную часть парада отменили, но есть отличные фотографии с репетиции от Марины Лысцевой на фоне Москвы.
Останкино, 7 мая 2019, 340 метров над землёй.
А-50
Ми-26 + 4 Ми-8
Ми-28Н и Живописный мост вдалеке.
Синие крыши — строящийся ЖК «Сердце столицы"
Ка-52
Башни на Ходынском бульваре.
Многоэтажка на Беговой.
Ми-28Н и Пресненский район.
«Украина» и Лужники.
Белый дом и Новодевичий монастырь.
Большая спортивная арена.
Высотка на Баррикадной и мэрия.
Ка-52 и Белый дом.
«Украина» и Ми-24.
А-50 и Поклонная гора.
А-50 и сити.
Ил-76 над сити.
Ил78 и Ту-95МС из Рязани.
Ту-95.
Ту-160 и Ту-22 из Шайковки.
МиГ-29.
МиГи-29 и сити.
Су-24.
МиГи-31.
Су-34.
Тактическое крыло из Су-35С, Су34 и Су-30СМ.
«Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29 в пилотажном порядке «Кубинский бриллиант».
Завершают пролёт шесть Су-25 с триколором.
09.05.1920:04:35
09.05.1921:45:37