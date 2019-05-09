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Фотофакты

Пролёт авиации, вид с телебашни

Воздушную часть парада отменили, но есть отличные фотографии с репетиции от Марины Лысцевой на фоне Москвы.

Останкино, 7 мая 2019, 340 метров над землёй.

А-50

  • LYS_2062
  • LYS_2062
  •  © ic.pics.livejournal.com

Ми-26 + 4 Ми-8

  • B79Q0195
  • B79Q0195
  •  © ic.pics.livejournal.com

Две башни позади — улица Расплетина, 22к2. Дом на переднем плане — улица Алабяна, 15

  • LYS_1937
  • LYS_1937
  •  © ic.pics.livejournal.com

Дом с башней — Тепличный переулок, 4.

  • LYS_1961
  • LYS_1961
  •  © ic.pics.livejournal.com

Ми-28Н и Живописный мост вдалеке.

  • LYS_1968
  • LYS_1968
  •  © ic.pics.livejournal.com

Синие крыши — строящийся ЖК «Сердце столицы"

  • LYS_1978
  • LYS_1978
  •  © ic.pics.livejournal.com

Ка-52

  • LYS_1980
  • LYS_1980
  •  © ic.pics.livejournal.com

Башни на Ходынском бульваре.

  • LYS_1985
  • LYS_1985
  •  © ic.pics.livejournal.com

Многоэтажка на Беговой.

  • LYS_1997
  • LYS_1997
  •  © ic.pics.livejournal.com

Ми-28Н и Пресненский район.

  • LYS_1998
  • LYS_1998
  •  © ic.pics.livejournal.com

«Украина» и Лужники.

  • LYS_2015
  • LYS_2015
  •  © ic.pics.livejournal.com

  • LYS_2028
  • LYS_2028
  •  © ic.pics.livejournal.com

Белый дом и Новодевичий монастырь.

  • LYS_2019
  • LYS_2019
  •  © ic.pics.livejournal.com

Большая спортивная арена.

  • LYS_2022
  • LYS_2022
  •  © ic.pics.livejournal.com

Высотка на Баррикадной и мэрия.

  • LYS_2025
  • LYS_2025
  •  © ic.pics.livejournal.com

Ка-52 и Белый дом.

  • LYS_2038
  • LYS_2038
  •  © ic.pics.livejournal.com

«Украина» и Ми-24.

  • LYS_2041
  • LYS_2041
  •  © ic.pics.livejournal.com

А-50 и Поклонная гора.

  • LYS_2078
  • LYS_2078
  •  © ic.pics.livejournal.com

А-50 и сити.

  • LYS_2089
  • LYS_2089
  •  © ic.pics.livejournal.com

Ил-76 над сити.

  • B79Q0211
  • B79Q0211
  •  © ic.pics.livejournal.com

Ил78 и Ту-95МС из Рязани.

  • LYS_2108
  • LYS_2108
  •  © ic.pics.livejournal.com

Ту-95.

  • B79Q0225
  • B79Q0225
  •  © ic.pics.livejournal.com

Ту-160 и Ту-22 из Шайковки.

  • B79Q0238
  • B79Q0238
  •  © ic.pics.livejournal.com

МиГ-29.

  • LYS_2124
  • LYS_2124
  •  © ic.pics.livejournal.com

МиГи-29 и сити.

  • LYS_2135
  • LYS_2135
  •  © ic.pics.livejournal.com

Су-24.

  • LYS_2131
  • LYS_2131
  •  © ic.pics.livejournal.com

  • LYS_2152
  • LYS_2152
  •  © ic.pics.livejournal.com

МиГи-31.

  • LYS_2169
  • LYS_2169
  •  © ic.pics.livejournal.com

Су-34.

  • LYS_2174
  • LYS_2174
  •  © ic.pics.livejournal.com

  • LYS_2191
  • LYS_2191
  •  © ic.pics.livejournal.com

Тактическое крыло из Су-35С, Су34 и Су-30СМ.

  • LYS_2199
  • LYS_2199
  •  © ic.pics.livejournal.com

«Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29 в пилотажном порядке «Кубинский бриллиант».

  • LYS_2208
  • LYS_2208
  •  © ic.pics.livejournal.com

Завершают пролёт шесть Су-25 с триколором.

  • B79Q0242
  • B79Q0242
  •  © ic.pics.livejournal.com

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https://fotografersha.livejournal.com/1066854.html

Москва, ВВС, Су-34, МиГ-29, А-50
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