Фрезерный обрабатывающий центр ФС110МФ4
Тверской станкостроительный завод представляет современный вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ, стол 1200×600 мм, шпиндель 12 000 об/мин, конус BT40, магазин 24 инструмента, Siemens 828.
Процесс сборки, наладки и испытаний от станины до отгрузки клиенту.
*В видео станок демонстрируется с опциями- датчик измерения диаметра и длины инструмента Renishaw ts27r
Уточнить характеристики, необходимые опции, посмотреть станки в работе, посетить наше предприятие — Вы можете связавшисть в отделом продаж
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/N5U0wqhJTSU
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- Тверской станкостроительный завод™
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