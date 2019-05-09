Фрезерный обрабатывающий центр ФС110МФ4

Тверской станкостроительный завод представляет современный вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ, стол 1200×600 мм, шпиндель 12 000 об/мин, конус BT40, магазин 24 инструмента, Siemens 828.

Процесс сборки, наладки и испытаний от станины до отгрузки клиенту.

Подробнее о станке ФС110МФ4

*В видео станок демонстрируется с опциями- датчик измерения диаметра и длины инструмента Renishaw ts27r

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